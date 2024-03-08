Malatya’da 11 milyonluk sahte altın operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte darphane basımı düşük ayarda altın imalatı yapıldığı tespit edilen kuyumcu atölyesinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda çok sayıda sahte altın ve Cumhuriyet, Yarım, Çeyrek ve Ata lira altın basımı için kullanılan kalıp ile pulları ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte darphane basımı düşük ayarda altın imalatı yapıldığı tespit edilen kuyumcu atölyesinde arama yapıldı. Aramalarda 632 çeyrek altın, 155 yarım altın, 473 tam Cumhuriyet altını, 25 Ata lira, 10 Gramsiye, Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve Ata lira altın basımı için kullanılan kalıp ile pulları ele geçirildi.

Ele geçirilen altınların güncel piyasa değerinin 11 milyon 507 bin 484 TL olduğu tespit edildi ve yakalanan Y.K.(34), A.K.(28) ve S.M.(38) isimli şahıslar hakkında “(TCK 198) Paraya Eşit Sayılan Değerlerin Sahteciliği” suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: BÜLTEN