Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan ve Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ayetullah Geçen ve partililerle birlikte Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’ı ziyaret etti. Yıldırım, rezerv alanlarının açıklanması konusunda çağrıda bulunarak, “Rezerv alan haritalarını yüreğiniz yetiyorsa, cesaretiniz varsa, siyasi ahlakınız varsa açıklayın. Eğer AK Partililer korkuyorsa verin biz açıklayalım” şeklinde konuştu.

“MART YEREL SEÇİMİ VE SONUCU MALATYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “31 Mart yerel seçimi ve sonucu Malatya için çok önemli. Şehrimizi yeniden ve baştan inşa edeceğiz. Yeniden Refah Partisi, Türk siyasetinde çok büyük sıkıntılar yaşamış bir siyasi hareketin temsilcisi ve yerel yönetimde de geçmişte çok önemli tecrübesi var” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım ise, Malatya’da bütün STK’ları yakinen takip ettiğini söyledi.

“ÇİZMELERİMİZİ GİYİP SAHADA HALKIMIZ İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ”

“Malatya Ticaret Borsası, son dönemde bir marka haline geldi” diyen Yıldırım,

“Malatya şu anda enkaz halinde. İnsanlara nasıl olduklarını sorduğumuzda, ‘6 Şubat’taki gibiyiz’ diyorlar. Malatyalılar 6 Şubat’tan bu yana önemli bir gelişmenin, değişmenin, yatırımın, projenin hayata geçirilmemesinden dolayı şikâyetçi ve bu konuda tepkili. Malatyalılar bir an önce enkazlardan kurtulup, çarşısına ve şehrine, evine kavuşmak istiyor. Malatya’yı bir bütün olarak ayağa kaldırmak için ekibimizle tüm ilçelerde göreve hazırız. Sorumluluğumuzu biliyoruz, sorumluluğumuzun farkındayız. Malatya’da birinci parti olacağız. 1 Nisan itibariyle çizmelerimizi giyip sahada halkımız için çalışmaya başlayacağız”

diye konuştu.

“ADALETTEN KAÇMAYIN ADALET SİZE DE LAZIM OLABİLİR”

Şehir merkezinde esnaflarla, mahalle toplantılarında da vatandaşlarla bir araya gelen Bilal Yıldırım,

“Tekrar çağrıda bulunuyorum; rezerv alan haritalarını yüreğiniz yetiyorsa, cesaretiniz varsa, siyasi ahlakınız varsa açıklayın. Eğer AK Partililer korkuyorsa verin biz açıklayalım. Biz; doğruyu söylemekten, doğruyu savunmaktan asla korkmayız, yanlış yapana da teslim olmayız, yanlış karşısında da susmayız. Mülkiyet hakkı kutsaldır, insanların alın teriyle kazandığı mülkiyet kutsaldır. Rezerv alanları eşit ve adil olmalı. Öyle bir proje yapın ki, hiç kimse şüpheye düşmesin. Adaletten kaçmayın, adalet size de lazım olabilir”

İfadelerini kaydetti.

Kaynak: BÜLTEN