MGTC Başkanı Mehmet Aydın: Malatya kırgın, kızgın

Malatya’da gündemi belirleyen olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan “Bakış Açısı” programı yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı. Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un yaptığı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu’nun konuk olduğu programda bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyareti, yerel seçimler ve deprem konutlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingindeki katılımcı sayısının azlığına dikkat çeken MGTC Başkanı Mehmet Aydın, vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir tepkisinin olduğunu kaydetti.

“CUMHURBAŞKANINA KIRGINLIĞI VAR”

AK Partinin mitingden ders çıkarması gerektiğini söyleyen Aydın,

“Cumhurbaşkanı aslında 6 Şubat'ta gelecekti Malatya'ya. Depremin yıl dönümünde Hatay'a, Adıyaman ve Maraş'a gitti ama Malatya'ya gelmedi. Aslında Malatya halkının, Malatyalıların da orada bir kırgınlığı vardı. Cumhurbaşkanı dün itibariyle Malatya'ya geldi. Cumhurbaşkanı 12.30’da Malatya'da miting yapacak dendi. Eğer Cumhurbaşkanı 12.30’da Malatya'ya gelmiş olsaydı miting alanında bin kişi yoktu. Eski miting alanının 4’te 1’i. Sadece bir avuç insan var. Toplam genel sayı, Cumhurbaşkanı konuşurken gelen kişi sayısı 4 bin. 2 bin 500 polis, 4 bin vatandaş var. 3,5 saat Cumhurbaşkanı gecikmeli geldi. Çünkü kalabalık toplayamadılar. AK Parti tarihinde böyle bir şey olmamıştır. Kuruluş tarihinden bugüne kadar Malatya'da böyle bir şey olmamıştır. Cumhurbaşkanı normalde çarşıya çıksa 3-4 bin kişi toplanır. Cumhurbaşkanı 12.30’da gelseydi bir avuç insan vardı 500-600 kişi. Burada tabii ki AK Parti'ye bir tepki var. Malatya’nın, Cumhurbaşkanına kırgınlığı var. Bir de AK Parti teşkilatının beceriksizliği var. Organizasyon sıfır ve en son büyük ihtimalle 12.30’dan sonra Cumhurbaşkanına büyük ihtimal bilgiler gidiyordur. 3,5 saat gecikme nedeni orada bir kalabalığın oluşmaması ve büyük ihtimalle ya belediyeden işçileri alıp geldiler ya fabrikadan insanlar toplayıp getirdiler. Malatya'da Cumhurbaşkanı 120 bin kişiye miting yaptı. Rekor kırmıştı zamanında, Cumhurbaşkanı 14 Mayıs'ta en az 30 bin kişiye yine miting yaptı. Depremden 4-5 ay sonra. Bugün bunu AK Parti oturup değerlendirmesi lazım. Ders çıkarması lazım. Şimdi biz buradan diyoruz ki Yeniden Refah’a büyük bir geçiş var AK Parti'den, millet Yeniden Refah’a destekliyorsunuz diyor. Kardeşim biz geziyoruz, görüyoruz. Bugün bu tescillendi. Gelen Cumhurbaşkanı, geçen mayıs’ta yüzde 69 aldı. Burada 4 bin kişi yok. AK Parti teşkilatında Malatya’da 4 bin kişi var, 110 bin civarında üyesi var. Organizasyonu yapamamışlar. Bir defa burada bir organizasyon yani teşkilatını beceriksizliği var. Büyük ihtimalle bizim aldığımız duyumlara göre de Cumhurbaşkanı çok kızmış. Biz size böyle mi teslim ettik diye. 5-6 ay önceki seçimde yüzde 69 alan bir partinin genel başkanı, bu ülkenin Cumhurbaşkanı çarşıda gezse o kadar insan toplanır”

şeklinde konuştu.

“HERKESİN ALTERNATİFİ VAR”

Seçimlerde vatandaşların oyunu Recep Tayyip Erdoğan’a verdiğini dile getiren Aydın,

“Bu memlekette kimsenin şahsı oyu yoktu. Malatyalılar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye oy veriyorlardı bugün o gitti. Malatya'nın tepkisi çok büyük. Malatya kırgın, kızgın. AK Parti'nin büyük bir kitlesi Yeniden Refah’a gidiyor. Seçmeni oraya kayıyor. AK Parti’nin şu an Malatya’da hatip bir siyasetçisi de yok. Sami Er’e baktığını zaman devlet memuru. Sami Er, geçenlerde bir televizyon programına katılmış, spiker soruyor, ‘Varsayalım ki seçilmediniz ne olur’ diyor. Sami Er, milyonda bir seçilmeme ihtimalim yoktur diyor. Münir Erkal, niye seçilmedi biliyor musunuz? Ceketimi assam beni yine seçerler dedi. Yaşar Çerçi onu iyi değerlendirdi ve kaybetti. Yoksa Münir Erkal'ın çok iyi hizmetleri vardı. Geleceği Allah bilir. Ne demek milyonda bir bile ihtimal yok? Nasipse olursun, nasip değilse olmazsın. Dünyanın sonu da olmaz. Allah sana onu nasip etmesin seçilirsin. Milyonda bir bile ihtimal yok demek sandıklar ayarlanmış, seçim de boşa yapılıyor o zaman. Biz Yeniden Refah’a söyledik. İlk defa Cumhurbaşkanı en sert tepki Malatya'dan verdi Yeniden Refah’a. Çünkü Malatya'da büyük ihtimal yaptıkları anketlerde oyların oraya kaydığını gördü. Malatya’dan büyük bir kitle gitmiş. Kim alır bilmeme ama AK Parti alırsa bile kıl payı alır. Ya da rakipleri kıl payı alır. Malatya'nın alternatifi de var. Muhafazakar kesimin alternatifi var. Milliyetçi kesimin alternatifi var. Sol kesimin var. Herkesin alternatifi var. İnsanlar bunu görüyor. Gördüğümüz enkaz bir şehir. Geçen yıl seçim oldu, her şey düzelecek dendi. Hatırlarsanız Malatya yüzde 69 oy verdi. Ne oldu Türkiye'de? Seçimlerden sonra bir zam furyası. Hem ekonomik yönü var hem de Malatya depremden çıkmış millet konteyner kentlerde. Milletin dükkanı yok. İş yapamıyor. Konteynırlarda esnaflık yapıyor. Vatandaş ben yüzde 69 oy verdim ama siz bana hiçbir şey yapmadınız diyorlar. Bunu görmemezlikten gelebilir mi? Sami Er bunu nasıl göremiyor? Milyonda bir bile ihtimalim yok ne demek? Her parti seçime kazanmak için girer. Oy oranını yükseltir. Gelecek için çalışır. Demokrasi de budur. Seçmenin çok alternatifi olsun. İsteyen girebilsin. Yeniden Refah bugün tek girebilir. Başka partide tek girebilir. İki tane AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi var. Diğerleri tek başına giremez. Kazanır veya kazanmaz. Ne kadar parti olursa ne kadar aday olursa o kadar iyi. Cumhurbaşkanın gelmesi şunu gösterdi, AK Parti kuruluşundan bugüne böyle bir sahne görmemişti. Cumhurbaşkanı Malatya’ya fabrika açmaya geliyordu 4 bin kişi gidiyordu. Oturup bunu analiz etmeleri, ders çıkarmaları lazım. Mevcut il teşkilatı sizden önceki il teşkilatları ne yapıyordu bir baksaydınız. 10 binler nasıl toplanıyordu? İşin tuhafı AK Parti Teşkilatlarında 4 bine yakın insan varmış. Onlar da gelmemiş. Onlar gelse 4 bin kişi ediyor, Üyelerinin yüzde 10’u gelse 10 bin kişi ediyor. Bunu oturup düşünmeleri lazım.”

İfadelerine yer verdi.

“BU TOPLUMDAN OY ALAMAZSINIZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er’in söylemlerini eleştiren Aydın,

“Biz geldik. Cumhurbaşkanı yolladı. Siz de bize oy vermek zorundasınız gibi bir düşünceye girerseniz bu toplumdan oy alamazsınız. Milyonda bir seçilmeme ihtimalim yok ne demek? Bu kibir kaybettirir. Toplumu anlamaları lazım. Bu toplum neden kızgın? Niye küskün? Buna bakmaları lazım. Ben bir şeye dikkat ettim. Mesela Cumhurbaşkanı gelmiş veyahut da ondan önce seçim çalışmaları yapıyorlar. Selahattin Gürkan yok, davet etmiyorlar büyük ihtimalle. Bundan önceki belediye başkanları, bundan önceki milletvekilleri nerede? Niye toplamıyorsunuz onları? Niye birlikte gezmiyorsunuz? Siz daha kazanmadan Malatya'yı dizayn etmeye çalışıyorsunuz ama ortada bir seçim var daha bu halk kararını vermedi. Bu kadar garanti görmeyin. Sonra hayal kırıklığına uğrarsınız. Bu toplum Malatya'ya en çok hizmet yapan Münir Erkal'a sırf o lafı yüzünden gidip Çerçi’ye verdi. O kibrinden dolayı o lafı bir büyüdü ve bugün Sam, Er, tarih demek tekerrür ediyor milyonda bir bile kazanmama ihtimalim yok demek yer Münir E rkal’ın ceketimi asarım o da kazanır demesi ile aynı maalesef. Yaşayıp göreceğiz. Bu ziyaret, AK Parti için geriye gidişin tarihi bir günüydü. Tarihlerinde, kuruluşundan bugüne böyle bir sahne olmamıştır. Hiçbir gün o miting alanı dolmadan miting yapılmamıştı ve insan çekmede hiçbir zorlukları yoktu. Eskiden AK Parti mitinglerine insanlar koşarak geliyordu. Sen milyonda bir bile seçilmeme ihtimalim yok dersen bundan ders çıkaramazsın”

diye konuştu.

“GÜVENSİZLİK VAR”

Daha sonra söz alan BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu ise, miting hakkında bir değerlendirme yaparak,

“Son zamanlarda zaten bunu hep biliyoruz biliyorsunuz Malatya'da yerelde, yerel siyaset AK Parti'de kişilerin üzerine kurulmamış. Bu kişiler içerisinde en iyilerinden birisi Sayın Öznur Çalık'tı. Maalesef yok şu anda. Diğer ağır toplar da yok. Cumhurbaşkanı 14 Mayıs bir yıl daha olmadı gelirken ki kalabalığı gördük, bugün ki kalabalığı gördük. O zaman da deprem vardı biliyorsunuz. Şimdi depremle ilgili verilen verileri biz çözemiyoruz bir bakıyorsun 110 bin çalışanınız var diyorlar. Türkiye geneli için söylüyorlar. Bu kadar konut vereceğiz diyorlar. Çok ciddi yanlış ve kirli bilgiler de var. Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bilgiler de verilmiş. Son zamanlarda özellikle TOKİ'yle ilgili AK Parti'nin elde tutabileceği en büyük özelliklerden biriydi. Konut edindirme projeleriydi. Bu projelerde çok ciddi sıkıntılar başladı. İşte hemen hemen her gün İstanbul adayı Sayın Murat Kurum'un önünü kesmeyen TOKİ mağduru yok. Protesto etmeyen TOKİ mağduru yok. AK Parti'nin en büyük özelliği olan TOKİ'yle ilgili ciddi zedelenmeler var. Güvensizlik var. Her yerde bu var. Sadece deprem bölgeleri için değil. Yani İstanbul'da da var, Bursa'da var, Gaziantep'te var, diğer yerlerde var. Yine Yeniden Refah Partisi'nin bir yükselişi varken Sayın Cumhurbaşkanın, Malatya mitingini çok iyi takip ettim zübük benzetmesi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı Yeniden Refah Partisi'ne her ilde ciddi oyların kaydığını görüyor. Bir önceki yerel seçimde Yeniden Refah Partisi yoktu. Şimdi alternatif çoğaldı. Böyle kaymalar var. Aynı zamanda yerelde şu sıkıntımız var. Büyükşehir Belediye Başkanımız ithal isin. Yani ben aday adayı değilim dedi. Beni getirdiler aday yaptılar. Sayın Sami Er İstanbul kulislerinde geçen hafta sizin aday olmak için neleri devreye soktuğumuzu hemen hemen belgeleriyle söylediler bize. İlhan Geçit, sen de ithalsin. Senin de ismin yoktu. Sen de sonradan geldin. Diğer tarafa bakıyorsunuz Battalgazi bölgesinde o kadar ciddi adaylar vardı ki Sayın Osman Güder başta olmak üzere. AK Parti içinde çok yıllardır duran, işte yıllardır hizmet eden çok ağır toplar vardı. Onlar da olmadı. Hiç tahmin edilmeyen Bayram Taşkın getirildi. Bundan öncesine bakıyoruz il başkanına Sayın Namık Gören, teşkilatın yüzde 90’ı istemiyordu ve hala istemiyorlar. Burada gösterilen adaylardan dolayı da AK Parti içinde bu adaylara sesini çıkarmasa da bir tepki var. Üyelerinde de bir tepki var. Sayın Sami Er’in bir televizyon programında kullandığı söz çok büyük talihsizlik. Milyonda bir bile kaybetme şansım yok demek çok büyük bir talihsizlik. Eğer rakipleri bunu değerlendirirse çok ciddi oy kaybına neden olur. Zaten çok büyük oy da alamayacaklar. Meydanlar ve bazı anketler de bunu gösteriyor. Burada bunlar yapılırken şöyle bir sıkıntı da var”

açıklamasında bulundu.