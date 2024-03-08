- Yaşam

AFAD’dan anlamlı ziyaret

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Kadınlar Günü nedeni ile BUSABAH Medya’yı ziyaret eden AFAD ekipleri kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Malatya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile basın mensuplarına karanfil dağıtımı gerçekleştirildi.

AFAD’dan anlamlı ziyaret mask
AFAD’dan anlamlı ziyaret
AFAD’dan anlamlı ziyaret
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Kadınlar Günü nedeni ile BUSABAH Medya’yı ziyaret eden AFAD ekipleri kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Malatya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile basın mensuplarına karanfil dağıtımı gerçekleştirildi.

AFAD’dan anlamlı ziyaret

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile BUSABAH Medya’ya bir ziyaret gerçekleştirerek kadın basın mensuplarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan AFAD ekipleri, AFAD Malatya İL Müdürlüğü olarak her zaman kadınların yanında olduklarını belirttiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut, bu ince ve nazik ziyaretlerinden dolayı AFAD Malatya İl Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

AFAD’dan anlamlı ziyaret
 
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08 Mar 2024 - 16:59 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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