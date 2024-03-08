AFAD’dan anlamlı ziyaret

Kadınlar Günü nedeni ile BUSABAH Medya’yı ziyaret eden AFAD ekipleri kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Malatya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile basın mensuplarına karanfil dağıtımı gerçekleştirildi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile BUSABAH Medya’ya bir ziyaret gerçekleştirerek kadın basın mensuplarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan AFAD ekipleri, AFAD Malatya İL Müdürlüğü olarak her zaman kadınların yanında olduklarını belirttiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut, bu ince ve nazik ziyaretlerinden dolayı AFAD Malatya İl Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.