Ağbaba: Sadece bina yapmakla olmuyor

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, 31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nı ziyaret etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Malatya’nın büyük yıkım yaşamasına rağmen bunun görülmediğini söyleyen Ağbaba,
“Neredeyse ben olmasan Malatya’da depremin olduğundan kimsenin haberi yoktu. Yardımlar gelmeyince, telefon almayınca aradım sordum, “Malatya’da bir şey yokmuş” dediler. Bunun iki sebebi var; birincisi bizim siyasetçilerimiz “Malatya’da bir problem yok, her şey yerli yerinde” dediler. Yukarıdakiler üzülmesinde Malatya’ya ne olursa olsun. AFAD’ın genelgesi ortaya çıktı, Malatya’nın depremde az etkilenen iller arasında yer aldığını gördük. Biz ne kadar çıkıp mecliste anlatsak da o kafalarda bir iz bıraktı. Biz burada yayınlar yaptık, Malatya’nın halini göstermek için mücadele ettik. Şehir yerle bir olmuş, çarşı yok. Diğer illere de gittim, çarşı merkezi yok olan tek il Malatya. Niye uzatsın mücbir sebebi, onlara göre Malatya’da bir şey yok”
şeklinde konuştu.
‘HER ŞEY İYİ’ DİYORLAR
Ağbaba, Malatya’nın depremde yerle bir olduğunu dile getirerek,
“Şehrin ticaret merkezi yok olmuş, ilçeleri büyük yıkım yaşamış “Her şey iyi” diyorlar. Böyle denildiği sürece de bu durumları çok yaşarız. Depremin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Bazen “Muhalefet seçimi kazanırsa şehir geç inşa edilir, binalar geç yapılır” diyorlar. Bir yıl bir ay iktidar var ne yaptılar? Gaziantep’e yapılana bakın birde Malatya’ya bakın. “Veli Ağbaba seçilirse binalar geç yapılır, yatırım az gelir” diyorlar. Bizim yönettiğimiz şehirlere bakın. Eskişehir’e bakın; eskiden tozdan geçilmezdi, dünyaya katkı sunuyor. Bizim yönettiğimiz Nilüfer’e bakın fakı anlarsınız. Bu doğru bir tartışma değil. İktidar partinin belediye başkanı seçilse bakanlara bir şey söyleyebilir mi, söyleyemez. Ben söylerim. Mücbir halin uzatılmasını söylerim. Bazı şeyler çalışmayla, çabayla oluyor. İktidar milletvekilinin ismini bilmiyorlar”
ifadelerine yer verdi.
“SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ HERKES GÖRECEK”
Malatya’da konut problemini farklı yöntemlerle çözeceklerini kaydeden Ağbaba,
“Malatya’yı sadece TOKİ alanlarına mahkûm etmek kentin geleceği açısından kötü olur. Sadece TOKİ ile sınırlandırırsanız nitelikli göç verilir. Biz yerinde dönüşümü savunuyoruz ve yapacağız. Yerinde dönüşüm hem milletin hem de devletin karına olan bir durum. TOKİ’ler yapılıyor altyapı, okul, cami, sağlık ocağı yok. Yerinde dönüşümün yapılacağı alanlarda var. Malatya’daki TOKİ’de hala ekmek büfesi yok. Market ya da sosyal donatı yok. Sadece bina yapmakla olmuyor, şehrin sosyalleşmesi gerekiyor. Belediye şirketleri var, belediyenin garantörlüğünde konut yapacağız. Kiracı ve dar gelirler için konut üreteceğiz. Sosyal belediyecilik oluşturma hedefimiz var. Kent depremden dolayı yoksullaşmış durumda, destek olacağız ve Malatya’yı yeniden ayağa kaldıracağız”
diye konuştu.
“ŞEHRİN SOSYALLEŞMESİ İÇİN PROJELERİMİZ VAR”
Ağbaba, Malatya için birçok önemli projelerinin olduğuna dikkat çekerek,
“İhtiyaç sahipleri sosyal yardımlardan faydalanacak. Sosyal yardımları üç kat artıracağız. Gençlere, kadınlara ve emeklilere yönelik projelerimiz var. Şehrin sosyalleşmesi içinde projelerimiz var. Kayısı ve film festivalinin yapılmasını sağlayacağız, yeni festivallerde yapacağız. Adana yapıyor, bir Adana daha geliyor. Kiraz Festivalini de yapacağız. Festivaller yapacağız. Şehir maalesef dar bir gurubun düşünce dünyasıyla yönetiliyor. Şehrin kitap fuarı ve festivalleri yapılacak. Şehrin güzelliklerini ön plana çıkaracağız. Malatya’ya turist gelmez oldu. Adıyaman ve Malatyalıların ortak değeri Nemrut Dağı için çalışma yapmalıyız. Arslantepe için çalışmalarımız olacak”
açıklamasında bulundu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.