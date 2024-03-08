Kadınların, elde ettikleri başarılar ile neler yapabileceklerini tüm dünyaya gösterdiğini kaydeden İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Ülkemizde ve tüm dünyada kadınların, hayatın her alanında başarıdan başarıya koştuğunu, çok önemli görevleri hakkıyla yerini getirdiğini görüyoruz. Yüzyılın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depreminde kadınlar bir kez daha öne çıktı. Bir yandan göstermiş oldukları üstün fedakârlıklarıyla bir yandan eşi benzeri görülmeyen yardımseverlikleriyle yaralarımızın hızla sarılmasında önemli bir paya sahiptirler” şeklinde konuştu.

“KADINLARIN YOK SAYILDIĞI TOPLUMLAR İSE KARANLIKTA KALMAYA MAHKÛMDUR”

“Kadınlarımız 6 Şubat depreminde ailelerini toplayarak, psikolojik olarak destek vererek fedakârlıklarıyla bizleri birbirimize bağladılar. Kadınların mücadelesi ve kararlılığı sayesinde insanlık geleceğe umutla bakabiliyor” diyerek ülkelerin ancak kadınlarla büyüyebileceğini ve ilerleyebileceğini belirten Ölmeztoprak; “Büyük ve güçlü ülkeleri kadınlar inşa eder ve kadınlar muhafaza eder. Kadınlar sayesinde her şey güzelleşir, anlam kazanır. Kadınların yok sayıldığı toplumlar ise karanlıkta kalmaya mahkûmdur. Türk kadını ise farklıdır ve özeldir. Her şeyden önce çok büyük bir kültürün ve medeniyetin koruyucuları ve gelecek nesillere emanet edecek taşıyıcılarıdır. Türkiye’nin yüzüncü yılında büyük ve güçlü gelecek idealine kararlı adımlarla yürüyen Türkiye’nin arkasında da inançlı ve kararlı kadınlar var” değerlendirmesinde bulundu.

“TÜM KADINLARIMIZIN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUM”

Kadına yönelik şiddet sorununun da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ettiğini aktaran İnaç Siraç Kara Ölmeztoprak mesajını şöyle sürdürdü;

“Kadına yönelik şiddet, acizliğin, yetersizliğin, kendine güvensizliğin yansımasıdır. Bizler kadına karşı şiddetle mücadele etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınların korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için hassasiyetle üzerinde durduğu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı resmî gazetede yayınlandı. Bunlar çok değerli ve çok önemli adımlar. Bu sorunu hep beraber aşacak ve hayatımızdan çıkartacağız.” Milletvekili Ölmeztoprak sözlerini şu şekilde bitirdi; “8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

Kaynak: BÜLTEN