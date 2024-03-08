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İkizce’ye hangi yatırımlar yapılacak o bölge geleceğin ilçesi mi olacak?

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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, ikizce’yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ikizce’deki ihalelerin devam ettiğini ve 10 yıl içinde burasının nüfusunun 100 binin üzerinde olacağını tahmin ettiğini dile getiren Yazıcı’nın, “Sağlık Bakanlığı da uygun gördü bir tane devlet hastanesi ihtiyacının İkizce’ye olacağını değerlendiriyoruz. Dediğim gibi orasının nüfusu 100 bini de aşar, buna göre planlamayı yaptık” sözleri akıllara “İkizce ayrı bir ilçe olur mu?” sorusunu getirdi.

İkizce’ye hangi yatırımlar yapılacak o bölge geleceğin ilçesi mi olacak mask
İkizce’ye hangi yatırımlar yapılacak o bölge geleceğin ilçesi mi olacak
İkizce’ye hangi yatırımlar yapılacak o bölge geleceğin ilçesi mi olacak
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Deprem bölgesi Malatya’da Ramazan hazırlıkları hızla devam ederken, merkezde cami bulunmaması “Merkezde Teravih Namazı nerede kılınacak?” sorusunu da beraberinde getirdi. Bu soruya yanıt veren Malatya Valisi Ersin Yazıcı, hem rezerv alanlarıyla ilgili hem de İkizce’de yeni ihalelerin yapılacağı yönünde önemli açıklamalarda bulundu.

İkizce’ye hangi yatırımlar yapılacak o bölge geleceğin ilçesi mi olacak?

Çarşıda ciddi bir mescit talebi olduğunu hatırlatan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Kuyumcular Çarşısı’nda bir mescidin olduğunu ve o mescitte de ciddi bir yoğunluğun olduğu yönünde taleplerin olduğunu söyledi.

İkizce’ye hangi yatırımlar yapılacak o bölge geleceğin ilçesi mi olacak?

“BİNİN ÜZERİNDE CEMAAT SIĞAR”

Mescit düşünülen alanın büyük olduğuna dikkat çeken Yazıcı,

 “Sonra oraya bir 400 metrekare bir prefabrik mescit yapalım dedik, hatta orada çalışan firmalardan mescidi yapmalarını istedim. Şantiyedeyken tesadüfen LC Waikiki Binasının bir katını boş gördüm. Burasının boş olup olmadığını sordum, Gidip gezdim ve çok güzel bir yer. Vahap Küçük Bey’i aradım. Rica ettim. Şimdi oradaki çalışmalar bitmek üzere. Tuvalet vardı ama tuvalet, abdest almak için yer ekledik. Orası çok büyük bir alan. Binin üzerinde cemaat sığar. 3’üncü kat. Asansörü, merdiveni de var. Mağaza girişinden ayrı bir giriş yeri var. Vahap Küçük Bey sağ olsun burayı bize tahsis etti. Mescidin çarşı meydanı ve çarşı merkezinde olması önemliydi. Büyük bir mescidimiz oldu”

şeklinde konuştu. 

İkizce’ye hangi yatırımlar yapılacak o bölge geleceğin ilçesi mi olacak?

“BOSTANBAŞI’NA DA ÇOK BÜYÜK TALEP VAR”

“Şehrin bir anda ayağa kalkmasını önemsiyorum” diyen Yazıcı,

 “Bu çok önemli. Bir anda ayağa kalkma kısmında bu alanları genişletme konusu var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Malatya’ya son geldiğinde, bir kez daha bu konu gündeme geldi. Noktayı koyduysanız, bizim işimize gelir dedi. Bu bizim lehimize. Olabildiğince genişletmeye çalıyoruz. Milletvekillerimiz de sağ olsunlar bunu böyle istiyor. Ersin Yazıcı kimi tanıyor da Ahmet’in, Mehmet’in yerini rezerv alanına katacak, böyle bir şey yok. Mümkün olduğunca ve tabi ki kurallara da uygun olarak bu işlem gerçekleşecek. İlçe belediye başkanları özellikle Yeşilyurt Belediyesi çok daha fazla alan istedi. Bu işin de bir mantığı var. Rezerv alanı olacak yerde Emlak Konut hem biraz yıkılmış şartı arıyor hem de ticaret alanı istiyor ki, çarşı denilen alana bunu uygulayalım. Mesela Bostanbaşı’na da çok büyük talep var. Hiçbiri uygun görülmedi. Çünkü yerinde dönüşüm konusunda mülk sahipleri anlaşamıyorlar. Ticaret alanı ve ağır hasarlı binası olması gerekiyor. Biz alanları genişletmeye çalışıyoruz. Bakanlık hasarsız binaların olduğu bir bölgeyi alana dahil etmek istemiyor. Çok sağlam binalara dokunmak istemiyoruz. Çarşı oluşurken sizin binanız plan ve projede çok absürt durmuyorsa dış cephesini yaptıracağız ve binaya dokunmayacağız. Çarşı imar edilirken binanızın duruşu çok uygun değilse, sağlam da olsa vatandaşla anlaşarak yıkmak istiyoruz”

 ifadelerine yer verdi.

İkizce’ye hangi yatırımlar yapılacak o bölge geleceğin ilçesi mi olacak?

“İKİZCE’NİN NÜFUSU 100 BİNİ BULACAK”

İkice’ye yeni ihalelerin gerçekleşeceğini dile getiren Vali Yazıcı,

“Yeni ihaleler İkizce’de devam edecek. İkizce’yi bir veya 2 diye ayırdık. İkizce’ye çok daha fazla konut yapılacak. Orası bir şehir oluyor. 10 yıla kalmaz nüfusu 100 bini geçer diye tahmin ediyorum. Oranın sağlık, din, güvenlik hizmetlerini düşünüyoruz. TOKİ normalde cami, okul da yapıyor ama takdir edersiniz ki, 11 vilayette binlerce konut yetiştirmeye çalışıyor. Bundan dolayı camiyi, okulu eklemiyorlar. Onları biz yapacağız. O tarafa bugün içinde değil ama hastane planlamamız da var. Eğitim ve Araştırma Hastanesine ek yaparak, şehir hastanesine dönüştüreceğiz, bunun kararı çıktı zaten. Sağlık Bakanlığı da uygun gördü bir tane devlet hastanesi ihtiyacının İkizce’ye olacağını değerlendiriyoruz. Dediğim gibi orasının nüfusu 100 bini de aşar, buna göre planlamayı yaptık”

açıklamasında bulundu.

İkizce’ye hangi yatırımlar yapılacak o bölge geleceğin ilçesi mi olacak?
İkizce’ye hangi yatırımlar yapılacak o bölge geleceğin ilçesi mi olacak?
 

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08 Mar 2024 - 16:26 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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