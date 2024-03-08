Taş devri değil burası Malatya! Kanayan yara “Şebeke Sorunu”

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır yara alan Malatya’da internet altyapısı da büyük oranda zarar gördü. Toplam nüfusu 742 bin olan deprem şehrinde vatandaşlar internet ve şebeke sorununun çözümü konusunda bir türlü seslerini duyuramadı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi 31 Mart’ta sandık başına gidecek olan Malatya’da seçim çalışmaları son sürat devam ederken, vatandaşlar Malatya’daki sorunlara ve en önemlisi şebeke altyapısına gereken önemin gösterilmediğini söylediler.

“ŞEBEKE SORUNU BİR TÜRLÜ GİDERİLMEDİ”

Depremlerin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen internet ve şebeke sorununun bir türlü giderilmediğini belirten Gonca Alaca isimli vatandaş,

“Seçim çalışmalarına verilen önemin bir kısmı Malatya’daki sorunlara verilmiş olsaydı şu an biz bu sıkıntıları yaşamış olmazdık. Bakıyoruz her yere reklam tabelaları asmışlar, hepsi ağzı kulaklarında poz vermiş ama gelin görün ki bizlerin yüzü bir türlü gülmedi. 13 ay geçti depremin üzerinden ama şebeke sorunu bir türlü giderilmedi”

dedi.

“MALATYA TAŞ DEVRİNDEN KALMA YAŞIYOR”

Malatya’daki yetkililere seslenen Murat Köksüz isimli vatandaş,

“Depremin ilk aylarında sorunlara biraz daha anlayışla bakıyorduk. Sonuçta büyük bir yıkıma uğradık toparlanmak öyle kolay olmayacak dedik. Şimdilerde depremin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti ama sorunlar sıkıntılar azalmıyor, tam tersi artış gösteriyor. Bizi sorunlarla yaşamaya alıştırıyorlar sanki. Sokak lambaları, ışıklandırmalarda sorun yaşadık giderilmedi, şebeke sorunu yaşıyoruz ki bizler şu an teknoloji çağında yaşıyoruz ama gelin görün ki Malatya taş devrinden kalma yaşıyor. Hala şebeke sorununa çözüm sağlanmıyor. Depremi sadece biz yaşamadık ama nedense Malatya’da hiç deprem yaşanmamış, Malatya’da hiçbir sorun yokmuş gibi lanse ediliyor. Yetkililer ne zaman sesimizi duyacak bilmiyoruz”

şeklinde konuştu.

“İNTERNETİ KULLANAMIYORUZ”

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise şebeke sorununa bir an önce çözüm getirilmesi gerektiğini söyleyerek,

“Benim üç tane çocuğum var, ikisi üniversiteye gidiyor ve hemen hemen her gün internetle işleri oluyor ama Malatya’da aylardır internet çekmiyor. Deprem olduğu zamanlarda diyorlar ki; ‘şebeke aramaları yapmayın, internet üzerinden aramalarınızı yapın’ ama biz interneti de kullanamıyoruz. Artık Malatya eski haline belki gelmeyecek ama bu acil sorunlarımıza bir an önce çözüm sağlasınlar”

diye konuştu.