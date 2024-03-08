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Evini yenilemek isteyenler dikkat! ŞOK marketlerde bu hafta sonu yok yok

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Türkiye'nin önde gelen marketlerinden olan ŞOK Marketlerde bu hafta sonu indirimli ürünler satışa sunulacak. Yeni açıklanan ŞOK aktüel ürünleri geniş ürün çeşitliliği ile yayımlandı. 9-12 Mart arasında satışa sunulacak ürünler de açıklandı. Bu hafta elektronikten beyaz eşyaya, mutfak eşyalarından oyuncağa kadar birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak.

Evini yenilemek isteyenler dikkat! ŞOK marketlerde bu hafta sonu yok yok mask
Evini yenilemek isteyenler dikkat! ŞOK marketlerde bu hafta sonu yok yok
Evini yenilemek isteyenler dikkat! ŞOK marketlerde bu hafta sonu yok yok
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İşte bu hafta sonu ŞOK marketlerde indirimli olarak satışa sunulacak ürünler:

Evini yenilemek isteyenler dikkat! ŞOK marketlerde bu hafta sonu yok yok

“Fenoti 50" Ultra HD Webos Smart Led Tv 10.499 TL

Sinbo Fırın Tipi Airfryer 2.999 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.099 TL

Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL

Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL

Sinbo Barbekü Izgara 599 TL

Duracell Simply AA Kalem Pil 6'lı 99,95 TL

Duracell Simply AA İnce Pil 6'lı 99,95 TL

Duracell Simply 2032 Lityum Düğme Pil 3'lü 79,95 TL

GoKidy Mini Dozer 49,95 TL

Sürtmeli İtfaiye Araçları 49,95 TL

Kurmalı Araba ve Pist Seti 69,95 TL

Çek Bırak Araba 49,95 TL

Gurma Pizza / Hamburger / Tatlı Seti 49,95 TL

Paket Oyun Hamuru Seti 49,95 TL

Oyuncak Puset 149 TL

Aksesuarlı Manken Bebek 99,95 TL

Erpa Bebiş Bebek 179 TL

Oyuncak Dinazor 119 TL

Kral Şakir İlk Okuma Kitap Çeşileri 29,95 TL

Evini yenilemek isteyenler dikkat! ŞOK marketlerde bu hafta sonu yok yok

Hoover H3WPS2106TBR6-17 10 KG Çamaşır Makinesi 15.599 TL

Raks Mika A2000 2000 W Kule Tipi Isıtıcı 1.579 TL

Hoover NDEH9A2TCBEXS-17 9 kg Kurutma Makinesi 16.499

Altus AL 345 B Çift Kapılı Buzdolabı 14.299

Altus AL7101 L 7 KG Çamaşır Makinesi XL Kapak 9.499 TL

Samsung WW90CGC04DAEAH 9 kg Çamaşır Makinesi Beyaz 17.999 TL

Hoover H-Free 100 HF122GPT Dikey Şarjlı 5.399

Omix Plus Akıllı Robot Süpürge Siyah/Beyaz 5.399

Raks Mika W2500 2300 W Duvar Tipi Isıtıcı 1.279 TL

WMF 412150011 Filtre Kahve Makinesi 3.299 TL

Tefal Easy Fry Grill Deluxe EY505D15 Yağsız Fritöz 5.299 TL

Evini yenilemek isteyenler dikkat! ŞOK marketlerde bu hafta sonu yok yok

Dani Evyeli Mini Mutfak Üst

Evye Bataryası Krom Kuğu

Ruby Mutfak

Salina Çok Amaçlı Mutfak Dolabı

Greena Mutfak Ük

Tino Evyeli Mutfak

Göcek Mutfak Dolabı Beyaz

Dani Evyeli Mini Mutfak Alt

Pars Servis Masası/Kahve Köşesi

Hermes Çok Amaçlı Dolap

Alary Çok Amaçlı Dolap

Lava Ocak Modülü

Beyaz Melamin Ankastre Fırın Mikrodalga Boy Dolabı

Üst Modül”

 

Kaynak: Haber Merkezi

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08 Mar 2024 - 15:15 - Gündem

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