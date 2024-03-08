Evini yenilemek isteyenler dikkat! ŞOK marketlerde bu hafta sonu yok yok

İşte bu hafta sonu ŞOK marketlerde indirimli olarak satışa sunulacak ürünler:
“Fenoti 50" Ultra HD Webos Smart Led Tv 10.499 TL
Sinbo Fırın Tipi Airfryer 2.999 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.099 TL
Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL
Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL
Sinbo Barbekü Izgara 599 TL
Duracell Simply AA Kalem Pil 6'lı 99,95 TL
Duracell Simply AA İnce Pil 6'lı 99,95 TL
Duracell Simply 2032 Lityum Düğme Pil 3'lü 79,95 TL
GoKidy Mini Dozer 49,95 TL
Sürtmeli İtfaiye Araçları 49,95 TL
Kurmalı Araba ve Pist Seti 69,95 TL
Çek Bırak Araba 49,95 TL
Gurma Pizza / Hamburger / Tatlı Seti 49,95 TL
Paket Oyun Hamuru Seti 49,95 TL
Oyuncak Puset 149 TL
Aksesuarlı Manken Bebek 99,95 TL
Erpa Bebiş Bebek 179 TL
Oyuncak Dinazor 119 TL
Kral Şakir İlk Okuma Kitap Çeşileri 29,95 TL
Hoover H3WPS2106TBR6-17 10 KG Çamaşır Makinesi 15.599 TL
Raks Mika A2000 2000 W Kule Tipi Isıtıcı 1.579 TL
Hoover NDEH9A2TCBEXS-17 9 kg Kurutma Makinesi 16.499
Altus AL 345 B Çift Kapılı Buzdolabı 14.299
Altus AL7101 L 7 KG Çamaşır Makinesi XL Kapak 9.499 TL
Samsung WW90CGC04DAEAH 9 kg Çamaşır Makinesi Beyaz 17.999 TL
Hoover H-Free 100 HF122GPT Dikey Şarjlı 5.399
Omix Plus Akıllı Robot Süpürge Siyah/Beyaz 5.399
Raks Mika W2500 2300 W Duvar Tipi Isıtıcı 1.279 TL
WMF 412150011 Filtre Kahve Makinesi 3.299 TL
Tefal Easy Fry Grill Deluxe EY505D15 Yağsız Fritöz 5.299 TL
Dani Evyeli Mini Mutfak Üst
Evye Bataryası Krom Kuğu
Ruby Mutfak
Salina Çok Amaçlı Mutfak Dolabı
Greena Mutfak Ük
Tino Evyeli Mutfak
Göcek Mutfak Dolabı Beyaz
Dani Evyeli Mini Mutfak Alt
Pars Servis Masası/Kahve Köşesi
Hermes Çok Amaçlı Dolap
Alary Çok Amaçlı Dolap
Lava Ocak Modülü
Beyaz Melamin Ankastre Fırın Mikrodalga Boy Dolabı
Üst Modül”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.