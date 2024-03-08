08 Mar 2024 - 15:15 - Gündem

Evini yenilemek isteyenler dikkat! ŞOK marketlerde bu hafta sonu yok yok

Türkiye'nin önde gelen marketlerinden olan ŞOK Marketlerde bu hafta sonu indirimli ürünler satışa sunulacak. Yeni açıklanan ŞOK aktüel ürünleri geniş ürün çeşitliliği ile yayımlandı. 9-12 Mart arasında satışa sunulacak ürünler de açıklandı. Bu hafta elektronikten beyaz eşyaya, mutfak eşyalarından oyuncağa kadar birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak.