“İşimiz gücümüz Malatya olacak”

Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Beytur ve beraberindeki yetkililer AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er’i ziyaret ederek çıktığı bu yolda başarılar dilediler.

Burada konuşan Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Beytur, Sami Bey'in adaylığının hayırlı olmasını diledi.

“MALATYA'YA DEĞER KATACAK BİR ARKADAŞIMIZ”

“İnşallah başarılı olacaktır. Ama asıl başarısını seçimden sonra Malatya'ya yapacağı hizmetlerle göstereceğine inanıyorum” diyen Beytur, “Bu açıdan Sami Bey tecrübesi, eğitimi, görüntüsüyle Malatya'ya değer katacak bir arkadaşımız. Bizler de hem bireysel hem kurumsal olarak Malatya'ya yapacağımız haberleşme altyapısı açısından her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Daha sonra söz alan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ise Malatya'nın beklentisinin ne olduğuna dair bir saha çalışması yaptıklarını ve burada önceliğin deprem sonrası hizmetler olduğunu dile getirdi.

“MALATYA'MIZIN SORUNLARINA KÖKLÜ ÇÖZÜM GETİRECEKLER”

Bunların başında elektrik kesintileri, internet sıkıntısı, su, kanalizasyon gibi sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade eden Er,

“En önemlisi telekomünikasyon iletişimi sorunu. Hakikaten her konteyner kentte karşılaştığımız bir sorundu bu. Çok kıymetli Mehmet Beytur, benim öğrencilikten beri arkadaşım. Sağ olsun bizi ziyarete geldiler, Telekom ekibiyle birlikte. Deprem bölgelerini ziyaret ediyorlar. Bu vesileyle de Malatya'mızın sorunlarına köklü çözüm getireceklerdir. Ben buna inanıyorum”

ifadelerini kullandı.

“ANKARA'DA ANINDA ULAŞABİLECEĞİMİZ BİR NETWORKUMUZ VAR”

Belediyecilik ve TOKİ gibi kurumlardaki tecrübelerinin de verdiği artı ile geniş bağlantıları olduğuna değinen Sami Er,

“Malatya için bir şey lazım olduğunda Ankara'da anında ulaşabileceğimiz bir networkumuz var. Bu da Malatya’mız için büyük bir artı olacaktır. Şimdi Telekom'a ilgili ben eminim ki bundan sonra da sırtımız yere gelmez. Mehmet Beytur ve ekip arkadaşlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Evet, işimiz gücümüz Malatya olacak”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN