CHP’den 8 Mart Kadınlar Günü Mesajı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları 81 ilde, 973 ilçede eş zamanlı basın açıklaması yapıldı. Malatya’da da yapılan basın açıklamasına CHP Kadın Kolları üyeleri ve kadınlar katılım gösterdi.

“BİR GÜNDE 8 KIZ KARDEŞİMİZ KATLEDİLDİ”

Kadınlar en güvenli olması gereken yerlerde; evlerinde şiddet gördüğünü belirten Nezahat Aydın, “Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün, New York'ta hakları için direnirken yanarak yaşamını kaybeden kız kardeşlerimizi saygıyla anma günüdür. 167 yıl önce takvimler 8 Mart'ı gösterdiğinde; tarihin akışı değişti. New York'ta 40 bin dokuma işçisi kadın, ‘eşit ise eşit ücret’ ve ‘insanca çalışma koşulları’ talebiyle bir grev başlattı. İşverenin fabrikayı direnen kadınların üzerine kilitlemesinin ardından çıkan yangında 129 kız kardeşimiz yaşamdan koparıldı. Daha geçtiğimiz günlerde bir günde 8 kız kardeşimiz katledildi. Kadınlar en güvenli olması gereken yerlerde; evlerinde şiddet görüyor ya da öldürülüyor. Kadın katillerinin sırtını sıvazlayanlar, şimdi de 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u budamak istiyor. Bugün 81 il, 973 ilçede tek ses oluyor ve bir kez daha haykırıyoruz: yasalara dokunma, uygula” ifadelerine yer verdi.

4,5 MİLYON KADIN İŞ BULAMIYOR

Kadınların yüzde 61,4'ü asgari ücretin altında bir ücret aldığını söyleyen Aydın, “Kadın istihdamına yönelik veriler, bir utanç tablosunu açıkça ortaya koymaktadır. Ülkemizin nüfusunun yarıdan biraz fazlası kadın ama her beş kadından sadece biri kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alıyor. Yaklaşık 4,5 milyon kadın iş bulamıyor. Genç kadın işsizliği oranı ise yüzde 51. Kadınların yüzde 61,4'ü asgari ücretin altında veya asgari ücretin yüzde 20 üzerinde ücret alıyor. Kadınların yüzde 41'i ise asgari ücret dahi alamıyor” dedi.

“ÇOĞU KADIN 129 İŞÇİ CAN VERMİŞTİR”

1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün geçmişinin çok eskilere dayanmakta olduğunu söyleyen Battalgazi CHP Kadın Kolları Başkanı Hülya Karakurt, “Dünya Kadınlar Günü, ülkemiz için de kadın haklarının kazanılması, iyileştirilmesi için konunun gündeme gelmesi açısından önemli bir gündür. Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir. Bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiştir” cümlelerine yer verdi

“ÖLÜMLERİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İ ÖNLENEBİLİR”

Anne ölümlerinin gelişmiş ülkelere göre en az 10 kat yüksek olduğunu belirten Hülya Karakurt, “Eğitim ve iş bulmada kadın erkek eşitliği sağlanamamıştır. Kadınların kamusal alanda rol almaları, karar verici konumda olmaları eşitlikten hala çok uzaktır. Sağlık yönünden de göstergelerin istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir; anne ölümleri gelişmiş ülkelere göre en az 10 kat yüksektir ve bu ölümlerinin yaklaşık yüzde 80'i önlenebilir nedenlere bağlıdır. Toplumsal cinsiyet kalıpları en fazla kadınları olumsuz etkilemeye devam etmekte, çocuklarda cinsiyet seçimi, kadına yönelik şiddet, namus cinayetleri gibi kabul edilemez uygulamalar hala sürmektedir. Bütün bunlara, günümüzde kadını ikinci sınıf vatandaş olarak ayrı bir kalıba koyma çabalarını da eklersek, Türkiye'de kadınla ilgili gündem çok doludur” ifadelerine yer verdi.

“TÜM KADINLARIN KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUM”

Karakurt, sözlerine şu şekilde son verdi:

“Başta şiddete maruz kalıp öldürülen kadınlarımız olmak üzere tüm bu eşitsizliğe rağmen kadın olmanın gururunu yaşayan ve kendi haklarının mücadelesini sergilemekten korkmayan tüm kadınların kadınlar gününü kutluyor, kadının kadına düşman olmadığı bir dünyada yaşamayı diliyorum”

Kaynak: BÜLTEN