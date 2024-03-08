08 Mar 2024 - 14:41 - Siyaset

“Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek”

Çarmuzu Mahallesi’ni ziyaret eden ve mahalle sakinlerinden 31 Mart Yerel Seçimleri için destek isteyen Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan, “Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek. Hakları ne ise o haklarını almaları için elimizden ne gelirse yapacağız” dedi.