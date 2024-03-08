Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan, Çarmuzu Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve şikâyetlerini dinledi. Belediyelerin imar uygulaması ve şuyulandırma çalışmalarında kendilerini mağdur ettiklerini iddia eden vatandaşlar yapılan haksızlık karşısında Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan'dan yardım istediler.
İmar çalışmasının iptal edilmemesi durumunda mahkemeye gideceklerini belirten mahalle sakinleri belediyenin almış olduğu bu karardan dönmeleri çağrısında bulundular.
“CİDDİ PROJELER VE ÇALIŞMALAR İÇERİSİNDEYİZ”
Konuyla ilgili açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan ise,
“Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı olarak ben ve ekibimdeki mimar, mühendis, şehir planlamacısı arkadaşlarla birlikte uzun zamandır sahadayız ve ciddi projeler ve çalışmalar içerisindeyiz. 6 Şubat depremi sonrası Malatya geneli henüz imar konusunda belli bir şey yok. Sadece bildiğimiz 35 yerin rezerv alan ilan edildiği ama konunun muhataplarına ben ve Büyükşehir Belediye Başkan adayım Bilal Yıldırım sorduğumuzda bilgi vermemekten kaçtıklarını gördük. Kısacası kimse Malatya’nın akıbeti hakkında bir bilgi sahibi değil. Allah nasip ederde 31 Mart günü bizlere yetki verir de başkan olarak seçerseniz sorduğunuz bu sorulara cevabı o zaman daha net ve gerçekçi cevap veririz”
diye konuştu.
“HİÇBİR VATANDAŞIMIZ MAĞDUR EDİLMEYECEK”
“Ekibimle birlikte size söz veriyoruz” diyen Aslan,
“Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek. Hakları ne ise o haklarını almaları için elimizden ne gelirse yapacağız. Ama vatandaşlarımızda şunu bilsin Belediyeler sizlerin sahip olduğu arsa paylarının yüzde 45'ini yeşil alan, sosyal alan ve otopark olarak tahsis etmektedir. Sizlerde fedakârlık yaparak yaşadığımız mahallelerimizin modern ve daha sağlıklı yerler olmasını sağlamalısınız. Sizin arsalarınızdan alınan yüzde 45 arsa payı sayesinde okullar, ibadet yerleri, spor ve kültür alanları tahsis edilmektedir. İnşallah hep birlikte el birliği ile Yeşilyurt'umuzu ve Malatya'mızı en kısa zamanda ayağa kaldırıp vatandaşımızı sıcak yuvasına, esnafımızı ve iş insanlarımızı da iş yerlerine ekmek teknelerine bir an önce kavuşturmalıyız”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.