Gezer: Ne zaman iktidar zora düşse Sayın Ağbaba imdatlarına yetişti

Esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Gezer’e birçok vatandaş açık destek verdi. Bazı vatandaşlar bu seçimde sandığa gitmeme kararı aldıklarını ancak Bağımsız Aday Gezer’in projelerini ve birikimini öğrendikten sonra sandığa giderek Gezer’e destek olacaklarını söylediler.

Esnaf gezisinin ardından konuşan Büyükşehir Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer’in hedefinde yıllardır Malatya’yı depreme hazırlamayan iktidar ve onun adeta suç ortağı olan ana muhalefet partisi vardı.

“AKTÖRLER DEĞİŞİYOR AMA BU ŞEHRİN KADERİ DEĞİŞMİYOR”

Malatya’yı yıllardır beklenen depreme hazırlamayarak bir yıkım yaşanmasına yol açanların şimdi tekrar ödüllendirilmek istendiğini ifade eden Gezer,

“Bu şehri yıllardır aynı kadroları yönetiyor, aktörler değişiyor ama bu şehrin kaderi değişmiyor. Yıllardır gerileyen bir şehirle karşı karşıyayız maalesef. İşte geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı mitingde de gördünüz. Bu tepki mitinglere de yansımaya başladı artık. İnsanlar çünkü yıllardır devam eden sonucunda bir şehir geldiği nokta iç açıcı değil”

dedi.

“NASIL AYNI KADROLARI TEKRAR İŞ BAŞINA GETİRSİN?”

Malatya'nın son 15-20 yılını kaybetmiş bir şehir olduğunu ve bunun aksini iddia edenleri müzakere etmeye çağıran Gezer,

“Bir şehir eğer ekonomisi küçülüyor, tarımı geriye gidiyorsa, refah düzeyi düşüyorsa, sanayisi geriye gidiyorsa, ihracatı geriye gidiyorsa, turizmin geriye gidiyorsa, şehrin yoksulluğu her geçen gün daha da artıyorsa, işsizlik, hayat pahalılığı kol geziyorsa, bu şehir nasıl siyasete olumlu tepki versin, ya da nasıl aynı kadroları tekrar iş başına getirsin?”

ifadelerine yer verdi.

“ÖNCELİKLE BU ŞEHRİ NASIL BU HALE GETİRDİKLERİNİN HESABINI VERSİNLER”

Malatya’yı depreme hazırlamayarak bir tane bile kentsel dönüşüm projesi yapmayanların iktidar partisinin yine göreve gelmek istemesine tepki gösteren Gezer,

“Yani el insaf denir ya, pes doğrusu. Öncelikle bu şehri nasıl bu hale getirdiklerinin hesabını versinler. Bu şehrin bu hale gelmesini hesabını kime sormamız gerek? Kim verecek bunun hesabını? Bakın bütün iktidar gücünü kullanmalarına rağmen bu sene TOKİ’nin yaptığı konut sayısı Malatya'da 2 bin 700’lerde kaldı. 6 binlerle ifade ediliyor ama o konutların birçoğu daha önceden başlanılan konutlar. Yıllar öncesinden başlanan konutlar. Onların toplamı 6 bin civarında konut ediyor. Onların da daha teslim edilmesi ne kadar sürecek belli değil”

dedi.

“ÜRETİM HIZINI ARTIRMAK İÇİN ÇOK SAYIDA PROJELERİMİZ VAR”

Dar siyasi güç odaklarının Malatya'ya vereceği bir şeyin kalmadığını da dile getiren Gezer,

“Biz yetki aldığımızda TOKİ’nin de Emlak Konut’unda, özel sektöründe ve Büyükşehir Belediyesi’nin de yapacağı konutlar ile konut yapım hızını artıracağız. TOKİ’nin hızını artırmak için çok sayıda projemiz. Büyükşehir Belediyesi’nde göreve gelir gelmez zaten büyük çaplı konut projelerine girişecek ve özel sektörün de katılımı ile konut üretim hızını artırmak için çok sayıda projelerimiz var”

şeklinde konuştu.

“ANA MUHALEFETİN BU ŞEHİR İÇİN YAPTIĞI ZERRE BİR ŞEY YOKTUR”

İktidar ve ana muhalefetin Malatya’yı küme düşüren bir kadrosuyla karşı karşıya olduklarının da altını çizen Prof. Dr. Gezer,

“Ana muhalefetin bu şehir için yaptığı zerre bir şey yoktur. Ateşli açıklamalar dışında bu şehre kattıkları zerre bir şey yok. Şehrin durumunu ortaya koyan, bu şehirde niye bu kadar yoksulluk var, bu şehirde niye bu kadar işsizlik var; bu şehirde niye bu kadar hayat pahalılığı var, bu şehir niye her alanda geri gidiyor diye bir gün gündemine almamış bir ana muhalefet var. Şimdi de Büyükşehir belediye başkanlığına talip oluyorlar. Önce bu şehir için ne yaptıklarını gelsin bir anlatsınlar. Yönettikleri ilçeler bu şehrin en fazla geriye giden ilçeleri. Önce gelsin bunların hesabını versinler”

dedi.

“BUNUN ÜZERİNDEN PRİM YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Ana muhalefetin adayı Veli Ağbaba’ya seslenen Bağımsız Aday Prof. Dr. Gezer,

“Bugüne kadar bu şehrin depreme hazırlanmasıyla ilgili yaptığınız tek bir çalışma var mı? Bu şehrin depremselliğine dikkat çeken tek bir çalışmanız var mı? 2 tane uzman getirdiniz mi? Koca koca şehirleri yönettiniz muhalefet olarak. İstanbul gibi Ankara gibi şehirleri, oralarda 2 tane uzman getirip de bu şehrin bu ilçelerin bu toprakların depremselliğini ortaya koyup iktidarı uyardınız mı? Yoksa iktidarla el ele verip bunları seyrettiniz mi? Şimdi de bu şehrin beraberce yıkımına yol açanlar gelmişler o yıkıntılar üzerine çıkarak poz vererek her gün yeni bir poz paylaşarak bunun üzerinden prim yapmaya çalışıyorlar. Yazıklar olsun böyle bir siyaset anlayışına, pes diyorum doğrusu. Bu kadar pişkinlik karşısında”

ifadelerine yer verdi.

“NE ZAMAN İKTİDAR ZORA DÜŞSE SAYIN AĞBABA İMDATLARINA YETİŞTİ”

İktidar ve ana muhalefetin Malatya'nın geldiği durumu ortaya koyan bilimsel ve akademik hiçbir çalışmalarının olmadığını ifade eden Gezer, şunları söyledi:

“Ateşli konuşmalar yaparak bu şehrin sorunları çözülseydi çoktan çözülürdü zaten. Ama ben bir akademisyen olarak, bir sosyal girişimci olarak, bir mühendis olarak onlarca depremle ilgili çalışma, çalıştaylar ve sempozyumlar yaparak konuyu masaya yatırmışız. Ama yetkimiz olmadığı için gücümüz olmadığı için bu konuda bir şey yapamamışız. Oysa aynı şeyi ana muhalefetin de yapması gerekiyor. Ama bunların hiçbirini yapmadılar. Bugün bakın buradan açık açık meydan okuyorum. Bizim yaptığımız her 10 çalışmaya karşılık bana bir tane çalışma göstersinler, bizim yaptığımız her 100 çalışmaya karşılık bana bir tane çalışma göstersinler. Ateşli konuşmalardan başka maalesef seyrettiler. Yıllarca ne zaman iktidar zora düşse Sayın Ağbaba imdatlarına yetişti. ‘Yetiş cesur yürek’ dediler o da geldi yetişti ve her seferinde onları kurtardı. Her seferinde öyle listeler yaptı ki onlar daha çok milletvekili alsın, onlar daha çok belediye başkanını kazansın ve bu şehrimiz daha çok geriye gitsin. Bu şehrin son 15-20 yılı kayıp yıllardır. Cumhuriyet tarihinde bu kadar geri gittiğimiz bu kadar kayıp verdiğimiz, bu kadar yoksulluk yaşadığımız, bu kadar gerilediğimiz başka bir dönem yok. Ana muhalefet partisi bu gerilemenin suç ortağıdır seyirci kaldıkları için. Muhalefetin önünü tıkanıkları için. AK Parti’nin dar bir siyasi kadrosundan bahsediyoruz ama ana muhalefette dar bir siyasi kadro bile yok, bir kişi var. Bu kişi Malatya'nın muhalefetini de kilitliyor ve Malatya'da iktidara yardımcı olarak her seferinde bu şehrin daha çok yıkım yaşamasına, daha çok geriye gitmesine yol açıyor.”

“BU ŞEHRİ LAYIK OLDUĞU YERE TAŞIYACAĞIZ”

Malatya’nın depremden sonraki yıkımının fırsata çevrilebileceğini bildiren Gezer,

“İktidarıyla, ana muhalefetiyle küme düşürdükleri bu şehri biz inşallah 31 Mart’tan itibaren devraldığımızda yaptığımız hazırlıklarla çıkardığımız yol haritasıyla bütün insanlarımızı sürece katarak bağımsız olmanın böyle bir avantajı da var. Bütün insanlarımızın solcu, sağcı, Alevi-Sünni, milliyetçi, dindar bütün insanlarımızla birlikte yürüyerek bu şehri layık olduğu yere taşıyacağız. Şunun da altını çiziyorum Malatya artık asla eski Malatya olmayacak. Eski Malatya bitti. Deprem öncesi bir Malatya artık olmayacak. Ya bunu fırsata dönüştürüp yaşadığımız bu sonuçları fırsata dönüştürüp ölçek büyüterek çok daha büyük bir şehre dönüşecek ya da maalesef ölçek küçülterek çok daha küçük bir şehre dönüşecek. İşte biz birincisine talibiz ve Malatya siyasi tarihinin en kapsamlı hazırlığını yapmış bir kadro olarak, bütün yol haritamızı çıkardığımızı, ev ödevimizi yaptığımızı, dersimize çalıştığımızı burada insanlarımızı hemşerilerime Malatyalılara ilan ediyorum. Bize teveccüh gösterdiklerine, güvendiklerinde hep birlikte bu şehri çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza ve ilk 12 ay da bu şehrin çehresinin değişmeye başlayacağına, insanımızın moral ve motivasyonunun artacağını göreceğiz. 12 ayda Malatya'yı normalleştiren, şehrimize ve 5 yıl içerisinde de bölgesinin lokomotif güçle dönüştüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın”

şekline konuştu.

Kaynak: BÜLTEN