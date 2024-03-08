AK Parti Kadın Kollarından 8 Mart açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı - Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bildirisi AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi tarafından seslendirildi. Bildiride 8 Mart, “Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyor, daha adil daha eşit bir toplum için kadın-erkek omuz omuza birlikte çalışma azim ve kararlılığımızı yinelemek istiyorum” diye kutlandı.

“KADINLAR VE ERKEKLER EŞİT HAKLARA SAHİPTİR”

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı - Düzce Milletvekili Ayşe Keşir kadın ve erkeğin eşit olduğu hükmünün anayasaya eklendiğini de bildirerek, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Alın teri döken, üreten tüm kadınların günü. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Kadınların bireysel özgürlüklerinden siyasi ve sosyal alandaki varlıklarına kadar her konuda gösterdikleri gayreti bir lütuf veya imtiyaz değil, hak mücadelesi olarak gördük’ sözüyle de vurguladığı gibi biz kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu birlikte inşa edeceğine inandık. AK Parti kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların; bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi. 2004 yılında ilk defa anayasamızın 10’uncu maddesine ‘Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir’ hükmünü ekledik. 2010 yılında anayasada yaptığımız düzenleme ile kadın-erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirdik. 2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesi ile birlikte kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı” ifadelerine yer verdi.

“ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE BİRÇOK ADIM ATILMIŞTIR”

Kadınların geçmişten günümüze toplumdaki rolünü de bildirisine ekleyen Keşir, “Eğitim en önemli fırsat eşitliği aracıdır. İş gücü piyasasına katılım, karar alma mekanizmasına katılımın da anahtarıdır. Yasakların tarihe gömülmesi ve 81 ilde açılan üniversiteler ile üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne yüzde 13,5’ten yüzde 51’lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı yüzde 40’ı aştı. Kadınların iş hayatına katılımını temsil eden hibe ve teşvikleri artırdık. İŞKUR, KOSGEP, TKDK programlarını hayata geçirerek kadın istihdamına destek olduk ve kadın girişimcilerin ekonomik anlamda daha güçlü hale gelmesine destek olduk. Kooperatifler Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle ve sosyal teşviklerle kadının iş hayatına katılımı yüzde 36 seviyelerine ulaştı. 1935 yılında yüzde 4 olan kadının parlamentodaki yeri 2002 yılına kadar hiç aşılamadı. Bu oran 22 yıldır peyderpey artarak bugün yüzde 20’ye ulaştı. 22 yıldır başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere, kadına yönelik şiddette pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. 5 milyon 506 bin 206 kadın üyesi ile dünyadaki pek çok siyasi partiden fazla kadın üyeye ve Türkiye’nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip parti AK Partidir. Cumhurbaşkanımızın ‘kadın siyasetin nesnesi değil öznesidir’ sözünü vurgulayarak 22 yıldır kararlı bir duruş sergilemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atılmıştır” cümlelerini kullandı.

“DESTAN YAZAN KADINLARIN BAŞARILARI İLE GURUR DUYUYORUZ”

AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi’nin seslendirdiği AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı - Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’in bildirisinde, “Politikalarımızı bu yönde oluşturuyoruz. Elde ettiğimiz kazanımların yanında yeni ihtiyaçlarla birlikte daha yapılacak çok iş olduğunun farkındayız. Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz. Kadim doğrular ve gerçekler ışığında evinde, ofisinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teri ve akıl ile fedakârca destan yazan kadınların başarıları ile gurur duyuyoruz. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyor, daha adil daha eşit bir toplum için kadın-erkek omuz omuza birlikte çalışma azim ve kararlılığımızı yinelemek istiyorum” ibareleri yer aldı.