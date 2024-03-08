08 Mar 2024 - 13:42- Yaşam G:

Katipoğlu’ndan atık uyarısı!

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Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri Orduzu Pınarbaşı Gölet’inde su altı temizlik çalışması yaptı. burada konuşan ve Orduzu Pınarbaşı Gölet’inden birçok atık çıkardıklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, vatandaşlara doğaya karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Katipoğlu’ndan atık uyarısı! mask
Katipoğlu’ndan atık uyarısı!
Katipoğlu’ndan atık uyarısı!
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Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ile birlikte Orduzu Pınarbaşı Gölet’inde su altı temizlik çalışması gerçekleştirildi.   

Katipoğlu’ndan atık uyarısı!

Doğaya atılan zararlı atıkların onlarca hatta yüzlerce yıl varlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Katipoğlu, bu durumun doğaya, canlı yaşamına ve eko sisteme ciddi manada zarar verdiğinin altını çizdi.

Katipoğlu’ndan atık uyarısı!

“ÇEVREMİZE KARŞI HASSAS OLALIM, DUYARLI DAVRANALIM”

Orduzu Göleti’nin ekiplerce temizlendiğini dile getiren Katipoğlu, şunları kaydetti:

“Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile birlikte ortak bir çalışma gerçekleştirerek gölet temizleniyor. İnsanlar eliyle kirletilmekte olan bu sularımızdaki kirlilik buralarda yaşayan canlılar için ciddi tehlike arz etmekte. Sulardaki plastik atıklar yüzünden birçok canlı maalesef hayatını kaybetmekte. Dalgıç arkadaşlarımız her yıl düzenli olarak burada ciddi bir çalışma yapmaktalar. Ekiplerimiz ciddi manada atık toplamakta. Doğayı kendi ellerimizle kirletmekteyiz. Doğaya karşı saygılı olalım biz insanlar doğa ile varız. Bu kirlilik maalesef denizlerde daha fazla olmaktadır. Doğadaki bu yüzlerce yıl doğada varlıklarını sürdürmektedirler. Misina 600 yıl, plastik şişe 450 yıl, plastik poşet 20 yıl suda kalabiliyor. Bu atıklar maalesef doğaya, ekosisteme ve canlılara çok büyük zararlar veriyor. Bundan dolayı vatandaşlarımızdan ricamız özellikle piknik yapılan alanlarda çöplerimizi ve atıklarımızı rastgele yerlere atmayalım çöp kovalarına bırakalım. Çevremize karşı hassas olalım, duyarlı davranalım.” (Bülten)

 

Katipoğlu’ndan atık uyarısı!

 

 

Katipoğlu’ndan atık uyarısı!

 

 

 

Kaynak: Bülten

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08 Mar 2024 - 13:42 Malatya/ Yeşilyurt- Yaşam

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