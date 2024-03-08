Ramazan’da tahlil için kan vermek orucu bozar mı?

Ramazan ayında kan vermek, orucu bozmaz. İslam dinine göre, sağlık nedenleriyle yapılan kan verme işlemi, orucun geçerliliğini etkilemez. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, kan vermek orucu bozmaz. Ancak kan verirken ağız yoluyla sıvı veya besin alınmamalıdır.

Hanefi mezhebine göre kan vermek, orucu bozmaz. Hanefi mezhebi, kan verme işleminin dışarıdan bir sıvı veya besin alınmadığı için orucu etkilemediğini belirtir. Dolayısıyla oruç tutarken kan vermek, Hanefi mezhebine göre sorun teşkil etmez.

Şafiî mezhebine göre de kan vermek, orucu bozmaz. Şafiî mezhebi, kan verme işleminin orucu etkilemeyeceğini belirtir. Bu mezhebe göre, kan vermek orucu bozmaz ve oruçlu iken kan vermek sakıncalı değil.

Hamilelik döneminde de kan vermek orucu bozmaz. Hamileler, oruç tutmakta serbest olup, sağlık nedenleriyle kan vermek durumunda da oruçları geçerliliğini korur.

Oruç tutarken yapılan sağlık kontrolleri veya tahliller için kan vermek gerektiğinde, dinen bir sakınca olmadığı için rahatlıkla kan verebilirsiniz. Ancak sağlık durumunuzda bir sorun yaşıyorsanız veya oruç tutmanızın sağlığınızı olumsuz etkileyeceğini düşünüyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

Ramazan ayında oruç tutarken sağlık kontrollerinizi aksatmamanız ve gerekli ise kan verme gibi işlemleri yapmanız önemlidir. Sağlığınızı korumak ve gerektiğinde tedavi olmak, dinen de teşvik edilen bir davranıştır.

Sonuç olarak, Ramazan ayında oruç tutarken sağlık kontrolleri veya tahliller için kan vermek, dinen bir sakınca oluşturmaz. Sağlık durumunuzun gerektirdiği tıbbi müdahaleleri yapmak, dinen de önemlidir ve oruç tutarken bu tür işlemleri yapabilirsiniz.

İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç tutma ibadeti; yeme, içme ve cinsel münasebetlerden uzak olma, nefsi terbiye etme temalarını barındırır. Bu nedenle besin, gıda takviyesi ya da yiyecek, içecek amacı taşımayan, keyif verici olmayan enjeksiyon işlemleri orucu bozmaz. Tedavi amaçlı, sağlık için iğne olmak orucu bozmaz.

Ancak tedavisi devam eden hastaların oruç tutması tavsiye edilmeyebilir. Eğer kişi, ibadetini yerine getirmek istiyorsa ve herhangi başka bir engeli yoksa oruç tutabilir; iğneyi ise iftardan sonra olabilir.

KAN BAĞIŞI (TROMBOSİT) ABDESTİ BOZAR MI?

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu açıklamasına göre: Normal kan verme yöntemi ile veya aferez cihazı ile olmak üzere 2 şekilde trombosit bağışı yapılmaktadır. Her 2 durumda da abdest bozulur.Bu hükümler Hanefî mezhebine göredir.

Kaynak: kurul.diyanet.gov.tr

Kaynak: Haber Merkezi