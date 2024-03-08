1 Nisan’da okular tatil olacak mı?

31 Mart Yerel Seçimleri pazar gününe denk geliyor. 31 Mart Türkiye sandık başına gidecek illerde ve ilçelerde belediye başkanları belli olacak. Peki 1 Nisan 2024’de okular tatil mi? İşte sorunun yanıtı…

1 Nisan'da okulların tatil olup olmayacağı, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ertesi günü olan pazartesi günü derslerin yapılıp yapılmayacağına dair bir bilgi şu anda mevcut değil.

Seçimlerin ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadığı için bu konuda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Gelecek dönemde Millî Eğitim Bakanlığı veya ilgili kurumlar tarafından konuyla ilgili bir duyuru yapılabilir. Dolayısıyla, 1 Nisan'daki durumu netleştirmek için resmî açıklamaları takip etmek önemli.

2024 YILINDA TÜRKİYE'DE RESMİ TATİL GÜNLERİ

Bu arada 2024 yılında Türkiye'de resmî tatil günleri şu şekildedir:

1 Ocak 2024 Pazartesi: Yılbaşı 9 Nisan 2024 Salı: Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra) 10 Nisan 2024 Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. Gün 11 Nisan 2024 Perşembe: Ramazan Bayramı 2. Gün 12 Nisan 2024 Cuma: Ramazan Bayramı 3. Gün 23 Nisan 2024 Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs 2024 Çarşamba: Emek ve Dayanışma Günü 19 Mayıs 2024 Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 15 Haziran 2024 Cumartesi: Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra) 16 Haziran 2024 Pazar: Kurban Bayramı 1. Gün 17 Haziran 2024 Pazartesi: Kurban Bayramı 2. Gün 18 Haziran 2024 Salı: Kurban Bayramı 3. Gün 19 Haziran 2024 Çarşamba: Kurban Bayramı 4. Gün 15 Temmuz 2024 Pazartesi: Demokrasi Bayramı 30 Ağustos 2024 Cuma: Zafer Bayramı 29 Ekim 2024 Salı: Cumhuriyet Bayramı

Bu tatil günleri resmi olarak belirlenmiştir ve genellikle kamu kurumları ve bazı özel sektör işletmelerinde tatil olarak kabul edilmekte. Okulların tatil olup olmayacağı veya seçimlerin ertesi günü ders yapılıp yapılmayacağı gibi durumlar, resmî kurumların ve yetkililerin açıklamalarına bağlı olarak belli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi