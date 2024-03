Ramazan’ın bereketi oruç

Allah, Rahman ve Rahim’dir, sonsuz merhamet sahibidir. Sınırsız rahmeti ile bütün evreni kuşatır; dünyada ve ahirette kullarına bu engin merhameti ile muamele eder. Doğruluktan ayrılmamaları için onlara yol gösterir, kötülük yapmamaları konusunda uyarır, hata yaptıklarında bağışlar, iyilik yapmaları için çeşitli fırsatlar sunar. Onların daha iyi bir insan, daha iyi bir kul olmaları için “zaman” içerisinde bazı özel zamanlar var eder. Bu “özel” zamanları değerlendirerek kullarının daha bereketli bir ömür geçirmelerini diler. Bu özel ve güzel zamanlarda kulları Rablerine her zamankinden daha fazla yönelsinler, gece ve gündüz kendisini ansınlar, bütün benlikleriyle O’na yaklaşsınlar ister. Kötülüklerden uzak durup günahlarından arınsınlar, tertemiz olsunlar ister. Bu vakitlerde, insanların birbirlerine de daha fazla yakınlaşmalarını, yardıma ihtiyacı olanların kapısını çalmalarını, muhtaçları sevindirmelerini, böylece daha iyi bir insan olmalarını ister. Allah, bu vakitlerde yapılan iyiliklerin karşılığını da kat kat verir, çünkü O, Rahman’dır, Rahim’dir. Rabbimizin, sonsuz rahmetinin yansıması olan bu “mübarek zamanlar”dan biri de Ramazan ayıdır.

Ramazan, Müslümanlar için kutsal sayılan, “rahmet ayı”dır, “Kur’an ayı”dır, “on bir ayın sultanı”dır.

RAMAZAN KUR’AN AYIDIR

İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayında indirilmeye başlandığı için bu ay, Kur’an ayı olarak nitelenir. Ramazanın bu özelliği, Kur’an’da şöyle ifade edilir: “Ramazan ayı, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır.” (Bakara, 2/185)

Kur’an’ın ilk ayetleri, Hz. Peygamber’e 610 yılının Ramazan’ında, Kadir Gecesi’nde, Hira Mağarası’nda indirilmiştir. Ramazan ayı, içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bulunduğu için çok değerlidir. Bu gecenin kıymetine ayette şöyle işaret edilmiştir:

“Doğrusu biz, Kur’an’ı, Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır, melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her iş için inerler. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadir, 97/1-5)

Hz. Peygamber, Kadir Gecesi’ne çok önem verir, Ramazan ayı içinde gizlenmiş olan Kadir Gecesi’ni “Ramazanın son on günü içinde arayın!” buyururdu. (Muvatta’, İ’tikâf, 6) Bu zaman diliminde ibadet ve kulluk için her zamankinden daha fazla çaba gösterirdi. Ramazan ayının son on günü içindeki tek sayılı gecelerin Kadir Gecesi olma ihtimalinden dolayı, ailesi ile birlikte 23. 25. ve 27. geceleri ibadet ederek geçirirdi. (Tirmizî, Savm, 81; Nesâî, Sehv, 103) Kadir Gecesi’nde nasıl dua etmesi gerektiğini soran hanımı Hz. Aişe’ye, “Allah’ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” duasını öğretmişti. (Tirmizî, Daavât, 84)

Allah Resûlü (s.a.s), ramazan günlerinde bol bol Kur’an okurdu. Hz. Peygamber bu ayda her gece kendisine gelen Cebrail’e (a.s.) Kur’an okuyup dinletirdi. (Buhârî, Savm, 7) Bu karşılıklı okuma ve dinleme faaliyetine “mukabele” denir.

Yüzyıllardır süregelen “mukabele” geleneğimiz Hz. Peygamber’in bu sünnetine dayanır. Tabii ki Kur’an-ı Kerim’i sadece okumak veya dinlemek değil, onun ilahî mesajlarını düşünmek, anlamaya çalışmak, hayatımızda bu mesajlara ne kadar yer verdiğimizi sorgulamak ve ayetlerin her birini kendi yaşamımıza yansıtmaya çalışmak da önemlidir. Bu bakımdan ramazan ayı Kur’an’la, onun mesajlarıyla, onu bize gönderen Rabbimizle buluşmak, konuşmak, samimi olmak, O’na yakınlaşmak için büyük bir fırsattır.

RAMAZAN ORUÇ AYIDIR

Ramazan ayını Müslümanlar için önemli ve değerli kılan en temel özellik, “ramazan orucu”nun bu ay içerisinde tutulmasıdır. Ramazan ayında oruç tutmak, her Müslümanın üzerine farzdır ve İslam’ın temel ibadetlerinden biridir. Ramazan ayı oruçla anlamlı hâle gelir, oruç tutmayan insanlar onun tadını alamaz ve maneviyatından nasiplenemez.

“Kim Allah’a inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.”

Ramazan ayında diğer ibadetlerine de özen göstererek orucunu gerektiği gibi tutan kimse, kendisini arındırmış olur.

Allah Resûlü bununla alakalı olarak şöyle buyurmuştur: “Kim Allah’a inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân, 28)

RAMAZAN İBADET AYIDIR

Ramazan ayı, ibadet hayatımızda her zamankinden daha fazla yoğunluk yaşadığımız bir zaman dilimidir. Zira bu aya özel birtakım ibadetlerle gecesi gündüzü dolu dolu geçirilmektedir. Sevgili

Peygamberimiz, ibadet hayatıyla bu konuda örnek olmuş ve ramazanı ibadet ve kulluk ayı olarak değerlendirmiştir.

Sevgili Peygamberimiz ramazan ayı boyunca Rabbine layık bir kul olmak için elinden gelen gayreti gösterir, Cebrail ile Kur’an’ı mukabele eder, geceleri uzun uzun namaz kılardı. Özellikle son on günde itikafa (ibadet maksadıyla ve usulüne uygun olarak inziva hayatı yaşamak) girerek kendisini tamamen ibadete verirdi.

Ayrıca bu ayda diğer zamanlardan daha cömert davranırdı. (Buhârî, Savm, 7) Bunların yanında Allah

Resûlü (s.a.s.) Ramazan umresinin de faziletine işaret ederek bu ayda yapılan umreye hac sevabı verileceğini belirtmişti.

(Buhârî, Umre, 4) Fıtır sadakası ve zekât ibadeti de faziletinden dolayı bu ay içerisinde gerçekleştirilirdi.

RAMAZAN RAHMET AYIDIR

Kullarına karşı çok merhametli olan Rabbimiz, bu ay içerisinde rahmet kapılarını sonuna kadar açmış ve ramazan ayını değerlendiren kullarına çeşitli müjdeler vermiştir. Cennetin kapılarının ardına kadar açıldığı, cehennem kapılarına ise kilitlerin vurulduğu ramazan ayı günahlarından arınmak, kötülüklerden uzak durmak,

hatalarını telafi etmek isteyen kullar için eşsiz bir fırsattır. Kelime anlamlarından biri “kiri ve tozu süpüren yağmur” olan ramazan ile aslında insanların kalplerindeki siyah noktalar, içlerinde biriken kötü his ve arzular temizlenir; kötü huy ve alışkanlıklarla araya mesafe konur; günahlara set çekilir; hataları bir daha işlememek üzere söz verilir. Böylelikle ramazan ayı bizim bütün benliğimizi ve ruhumuzu arındırmış, yenilemiş ve tazelemiş olur. Bu kıymetli ayın her bir anını değerlendiren kullar için Sevgili Peygamberimiz şu müjdeyi nakleder: “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz.

Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir: Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen günahlarından vazgeç! Allah’ın bu ayda ateşten kurtardığı nice kimseler vardır ve bu ramazan boyunca her gece böyledir.” (Tirmizî, Savm, 1; İbn Mâce, Sıyâm, 2)

RAMAZAN SABIR VE ŞÜKÜR AYIDIR

Müslüman, hayatını sabır ve şükür dengesi üzerinde yaşayan insandır. O, Rabbinin kendisine verdiği nimetler için şükrederken karşılaştığı zorluk ve imtihanlara da sabreder. Ramazan ayı müminin bu sabrını kuvvetlendiren, onun karakterini ve kişiliğini perçinleyen bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden Allah Resûlü “Oruç sabrın yarısıdır.” (İbn Mâce, Sıyâm, 44) buyurmuştur. Oruçlu olduğu süre içerisinde açlığa, susuzluğa karşı direnen, yeme içme imkânı olduğu hâlde bunlardan uzak duran, sadece Allah rızasını gözeterek nefsini terbiye eden kişi, sabredenler arasındadır. Sadece bedenini muhafaza eden değil aynı zamanda dilini haramdan, gıybetten ve kötü sözlerden koruyan; kalbini bencillik, hırs ve kıskançlıktan arındıran ve her türlü günahla arasına mesafe koyarak bunlara karşı sabırlı davranan kişi gerçek anlamda oruçludur.

Tuttuğu oruç vesilesiyle çeşitli nimetlerden uzak duran insan kısa süreliğine de olsa, bu nimetlerden yoksun kalanları biraz olsun anlamış olur. Bir lokma ekmeğe muhtaç olan, bir kova suya ulaşabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalan, en temel ihtiyaçlarını dahi görmekten aciz nice insanla aynı dünyada yaşadığının farkına varır. Oruç, insana kendisini sorgulamayı öğretir. Kendisine verilen sayısız nimete ne kadar şükrettiği, Rabbinin sayısız ikramlarına yeterince teşekkür edip etmediği kişinin oruç vesilesiyle sorduğu sorular arasındadır.

Böylece kişi, sabır ve şükür arasında nerede durduğunun farkına varır; kulluğunu, insanlığını sorgular. Sabra, şükre ya da isyana veya tahammülsüzlüğe ne kadar yakın olduğunun hesabını yapar. Ramazan

bu nedenle bizi kendimize döndüren, kendi içimizde yolculuğa çıkaran, kendimizi sınamamızı sağlayan bir fırsattır. Üstelik ömrümüze bu fırsatlardan kaçını sığdırabileceğimiz de belli değildir. (ramazan.diyanet.gov.tr)

