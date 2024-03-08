Hatay’ın Defne İskenderun Payas ve Samandağ ilçeleri etkilenecek

Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Defne ilçesine bağlı Gürgen, 4225., İpek, 4618., 4034., 4649., 4523., 4134., 4506., 4628., 4516., İstanbullu, Şeyh Davut, 4605., 4513., 4215., 4604., Şükrü Kanatlı (Yukarı Harbiye), Kuleli, Egemen, Atatürk (Defne), Hürriyet, 4601/1., 4227., 4520., Ardıç, Yedi Sultan, 4623., 4511., 4317., 4517., 4610., Güvercin, Çınar 3, Saray, Kaya, 4627., Nebi Yunus, 4608., Mersin, 4319., Konak, 4641., 4645., 4518., Gelincik (Karyer), Erler (Yukarı Harbiye), 4601., Dağlı, 4507., 4514., 4315., 4321., 4316., Güvercin (Karyer), Meşe, Şehit Mehmet Duman, 4310., Bahçeler, Tepe, Şükrü Kanatlı, 4519., Kurtuluş, Türbe, 4318., Menekşe, Erler, 4615., 4320., 4611., 4609., Toros, Yazar Ayla Kutlu, 4612., Eser, Gelincik, Adnan Menderes, 4602., Dokuz Sultan, 4515., Atatürk, Yaşar Doğu, Hidro bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında İskenderun ilçesine bağlı 1717., 2223., 382., 318., 333., Midyat, 326., 1633., 235., 1177., 200., 204., 210., 331., 2216., 329., 249., 254., 220., 196., 343., 2207., 311., 1641., 372., 1760., 378., 219., Esentepe 1, 390., 662., 2220., 373., 1185., 660, Muradiye 4., 365/1-, 1764., Şehit Topçu Çvş. Nurhan Sümer Barlas, 2213., 287., 354., 345., 1638., 1654., 330., 251., 2209., 374., 663., 368., 1762., 1624., 2219., 661., 1752., 1759., 1627., 1678., 353., 218., 360., Süleyman Şah, 336., Şht. J. Uzm. Çvş. Mevlüt Küçük, 1610., Mehmet Akif 1, 366., 355., 1182., 1626., Yıldırım Beyazıt, 2212., 213., 330.-, 216., 375., 376., 319., 1615., Şehit Savcı Mehmet Türkseven, Şehit Savcı Mehmet Türkseven 1, 197, 655., 207., 1753., 1183., 1602., 253., 208., 362., 363., 364., 1676., 2215., Tayfur Sökmen, Şehit Hakan Tan, 1628., 341., 322., 324., 1635., 315., 371., 285., 1608., 369., 358., 1634., 317., 359., 370., 2221., 260., 2214., 377., 332., 250., 1184., 2211., 1178., 653., 2218., 1609., 1180., 323., 1179., 1637., 263., 205., 258., Ulu Camii, 1677., 368/8-, 357., 316., 1605., Şehit J. Uzm. Onb. Mahmut Açıl, 339., 657, 214., 215., Emek, Şehit P. Astsb. Kd. Cvş. Ali Ermercan, 252., 1751., 320., 262., 217., 2210., 261., 313., Pınarbaşı, 2208., 356., 656., Sanayii, Şht. Polis Abdullah Sinan Şirinoğlu, 259., 264., 312., 367., 310., 325., 314., 256., 334., Şehıt Er Ebubekir Gökalp, 365, Prf. Muammer Aksoy, 286, 288., 2029., 1851., 2024., 1852., 2032., 2021., 1886., 2030., 2034., 2042., 1869., 1888., Şht. J. Astsb. Üstçvş. Bekir Çelik, 1885., 2033., 2031 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Defne ilçesine bağlı Curcurum, Yeniköy, 1105, Ahmet Kirat, Cumhuriyet, 1103, Çelikler, Pürdeloğlu, Şarkhamamı, 1101, İstiklal-, 1006, 1009, 1004, Piri Reis, 1003, Mustafa Kemal 1, Mimar Sinan, Mustafa Kemal-, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet 1, Cumhuriyet-, Yeni, Yavuz Selim, Okul-, Genç Osman bölgelerine,
Yarın 01.00-05.00 saatleri arasında Payas ilçesine bağlı 1508., Abara, Alp, Alper, Arı, Aruz, Asım Gündüz, Atay, Bahadır, Bahadır 1, Bala, Barış, Begonya, Belgin, Cevahir, Cihan, Çağlalık, Çağlar, Çakır, Çakmak, Çam, Dalgıç, Defne, Dikmen, Emek, Engin, Esen, Ezgi, Fahrettin Altay, Fener, Fidan, Fulya, Göl, Güler, İrem, Kaya, Kaya 1, Kazım Karabekir, Keloğlan, Kiraz, Kömür, Mazı, Mehtap, Mert, Mimar Sinan, Mimar Sinan 1, Muhittin Yiğit, Muhittin Yiğit 1, Mürsel, Orhan Gazi, Öznur, Palmiye, Pelit, Pınar, Pınar 1, Pınar 2, Pınar 3, Prof. Veli Dedeoğlu, Saadet, Sevinç, Sezen, Sinan, Sinan 1, Sondurak, Sondurak 1, Söğüt, Şanlı, Şehit Onbaşı Mustafa Usanmaz, Şehit Polis Oktay Selçuk Altun, Şehit Polis Oktay Selçuk Altun 1, Taç, Taç 1, Tekcan, Tekin, Torun, Tuğçe, Turna, Varol, Yaman, Yazar, Yel, Yunus Emre, 251., 252., 254., 257, 274, 283., Akbulut, Aksu, Arzu, Avcı, Bahar, Bahar 1, Barbaros, Barbaros 2, Başköy, Baylan, Birlik, Bizim, Ceylan, Coşkun, Çelen, Çevik, Çevik 2, Çevik 3, Çevre, Çevre 1, Dar, Devran, Durgun, Elvan, Emir, Emir 1, Emir 2, Emir 4, Emre, Galip, Gelincik, Hicret Cami, Hurmalı, Kadırga, Kalpak, Kalyon, Kardelen, Kenan Sofuoğlu, Kent, Keskin, Keskin 1, Kesme, Menekşe, Mutlu, Oruç, Özlem, Özlem 1, Piri Reis, Piyale, Rüya, Rüzgar, Sedef, Selvi, Sema, Şehit Polis Oktay Selçuk Altun 2, Şehit Polis Oktay Selçuk Altun 3, Taktir, Taşkın, Terim, Tetik, Tetik 1, Tunca, Turan Güneş, Turan Güneş 2, Uygar, Vatan, Vefa, Yakut, Yavuz Sultan Selim, Yavuz Sultan Selim 1, Yıldırım Beyazıt, Yıldırım Beyazıt 2, Yunus, Zafer, Zehir, Zümrüt, 1., 18., 2., 4., 8., Ahmet Yesevi, Ahmet Yesevi 1, Ardıç, Aslan, Atatürk, Atatürk2, Aysun, Ayvalı, Bent, Can, Cemal Gürsel, Değirmen, Demir, Dr. Mehmet, Ergül, Fahri Korutürk, Gazi Çoban Hüseyin Aksel, Girne, Güven, Karagöz, Karanfil, Karbeyaz, Kayalık, Lale, Maden, Maden 5, Meltem, Müge, Narlı, Okul, Önerden, Özer, Sahil, Serdar Şimşek, Sümbül, Şehit Yetkin Erşan, Şengül, Şirin, Şirin 1, Tayfun, Tuna, Turan, Türkmen, Uyar, Yalın, Yazgan, Yıldız, Ziya Gökalp, Ziya Gökalp 2, 401 Nolu, 402 Nolu, 407, 408, 409, Ak, Akdeniz, Akyüz, bölgelerine,
Yarın 01.00-05.00 saatleri arasında Payas ilçesine bağlı Akyüz 1, Altan, Anıt, Ara, Aray, Asal, Avşar, Aydın, Aytaç, Boğaz, Bülbül, Cengiz Topel, Demet, Deniz, Doğan, Dr.Hüseyin Aydın, Ebru, Ece, Ergenekon, Ersan, Fatih, Gökçe, Haluk Ulusoy, Hisar, İnönü, İsmail Öner, Kale, Kamelya, Kaplan, Kaplan 1, Kaplan 2, Karadeniz, Kömürcüler, Körfez, Kübra, Kübra 1, Mehmet Kapucu, Merkez, Mevlüt Akkar, Mustafa Kemal Paşa, Namık Kemal, Okur, Papatya, Polat, Rıza Okur, Santral, Sarmaşık, Selçuk, Serkan, Sıtkı Altan, Söner, Sümer, Şehit Karaoğlanoğlu, Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz, Televi, Turgut Reis, Urman, Yalı, 2000, 405., 406., 407., 801., Ateş, Aybala, Badem, Bayır, Berke, Buket, Buse, Çiğdem, Çilek, Eda, Eren, Ferah, Gündüz, Güneş, Güzel, Hasan Yıldırım, Kanal, Karbeyaz 1, Karbeyaz 12, Karbeyaz 18, Karbeyaz 5, Karbeyaz 6, Karbeyaz 7, Karbeyaz 8, Kartal, Kutup, Manolya, Mimoza, Sercan, Seyran, Sıtkı Aydın, Sıtkı Aydın 1, Şen, Taner, Taşlı, Tepebaşı, Tepebaşı 1, Üstün, Vişne, Yamaç, Yaprak, Yavuz, Yavuzer, Yayla, Yeniköy, Adem Yavuz, Altun, Bedir, Dostlar, Duman, Hemşin, İmdat, Kanarya, Kıbrıs, Kıbrıs 1, Mehmet Akif, Öngün, Özalp, Sağaltıcı, Sanayi, Selim, Sökmen, Yeşil, Yeşil 1, Yılmaz, Özkullar, Şehit Mustafa Avcı, Kozludere, Kozludere 11, Kozludere 12, Kozludere 13, Kozludere 15, Kozludere 17, Kozludere 18, Kozludere 19, Kozludere 20, Kozludere 23, Kozludere 29, Kozludere 31, Kozludere 34, Kozludere 4, Kozludere 9, 1 Nolu, 10 Nolu, 11 Nolu, 12 Nolu, 13 Nolu, 151., 152., 2 Nolu, 3 Nolu, 5 Nolu, 6 Nolu, 7 Nolu, 8 Nolu, 9 Nolu, Akasya, Asım Gündüz 1, Atatürk1, Aydoğan, Bahçeli, Beşirikli Mehmet, Birol, Burcu, Çamlıca, Çiçek, Derya, Ender, Erdoğuk, bölgelerine,
Yarın 01.00-05.00 saatleri arasında Payas ilçesine bağlı Evren, Gizem, Gül, Hasan Soysal, İzgi, Karabük, Karaca, Mareşal Fevzi Çakmak, Mareşal Fevzi Çakmak1, Martı,Meram, Meriç, Nergiz, Oğuz, Onur, Park, Sadık Yıldırım, Sadık Yıldırım2, Seher, Serin, Şafak, Şehit Nuri Demir, Tufan, Ulaşlı, Ulubatlı Hasan, Umut, Umut1, Varlık, Yağmur, Yalçın, Yaşar, Yavuzsultan Selim 1, Yiğit, Yonca, Zambak, Zambak Sokak, Zambak Sokak1, 1901, 1903, 1905, 1912, 1913, 1916, 1919, 1921, 1922, 1935, Koca Sincan Yaylası, Sincan, 1262., Akçay, Aras, Arday, Bahçeci, Baysal, Çiftçiler, Dönmez, Elmas, Elmas 1, Erinç, Ertuğrul Sümer, Genç Osman, Gülnur, Huzur, İstasyon, Karakoyunlu, Karakuş, Keleş, Koyuncu, Malatyalılar, Mercan, Muhtar Erdal, Mustafa Kemal Paşa 1, Mustafa Özer, Necip Fazıl Kısakürek, Necip Fazıl Kısakürek 1, Ömer Şahin, Ömer Şahin 2, Rabia, Raket, Ray, Recep Günay, Recep Günay 1, Safranbolu, Selin, Server Tonilli, Seyhan, Sincer, Sinem, Şenol, Tayfur Sökmen, Tunç, Uludağ, Ulus, Yahşi, Yalım, Yanar, 1351., 1352., 1353., 1356., 1359., 1364., 1365., 300 Nolu, 305 Nolu, 308., 310., 316., Ahi Evran, Akyol, Altay, Bayar, Baydür, Bilgiç, Bingöl, Bulut, Cuma Sakar, Çınar, Demirci Hüseyin İşler, Dere, Dilek, Dinler, Eğitim, Fetih, Filiz, Gazi, Göksu, Harun Ata, İğde, Kanuni, Karataş, Kaymak, Kenar, Leylak, M.Kemal Duduoğlu, Meclis, Merve, Meşe, Mevlana, Murat, Mustafa Emeksiz, Nuh, Ozan, Özerli, Özkul Çolak, Özkul Çolak 2, Reyhan, Sağlam, Saray, Sefa, Semavi, Sönmez, Sözalan, Şahin, Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz 1, Şentürk, Uysal, Yıldırım, Yıldırım Beyazıt 3, Yücel bölgelerine,
Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Samandağ ilçesine bağlı Camus, Karşıyaka 1, Serintepe, Yüksek 1, İnönü, Şahin, Gezici, Ziyaret, Uğurmumcu, Aslan 3, Havuz, Hamali, Ehlikeyf, Demir, Yoğun, Zeyfe, Batus, Hüriyet, Dal, Derviş, İnönü (Uğur Mumcu), 730, 3917., 3918., 3924., 3925., 3926., 3928., Gezici 1 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.