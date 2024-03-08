Hurma fiyatları cep yakıyor

Her geçen gün yükselen enflasyon başta asgari ücretliler ve emekliler olmak üzere birçok kişinin belini büküyor. Öyle ki artık vatandaşlar Ramazan ayında hurma bile alamıyor. Hurma fiyatlar cep yakarken esnaflar ise işsizlikten Ramazan coşkusunu yaşayamadıklarını kaydettiler.

Fiyatların yüksek olması ve alıcı olmaması nedeni ile iş yapamadıklarını belirten esnaflar Ramazan coşkusunu yaşayamadıklarını kaydettiler.

“550 TL’YE KADAR ÇIKIYOR”

Hurma satışlarının genellikle Ramazan ayının ilk haftasında olduğunu söyleyen Hüseyin Kesrik isimli esnaf, “Şu an için hurmaya talep çok az. Genelde satışlar Ramazan ayının ilk haftasında oluyor, onun için şu an piyasada bir durgun söz konusu. Bu yıl geçen yıllara oranla biraz fiyatı da yüksek ondan da kaynaklanıyor olabilir. Hurma fiyatları genellikle 285’den başlıyor 550 TL’ye kadar çıkıyor. Türüne, boyutunu ve kalitesine göre fiyatlar değişiyor. Kudüs hurması 450 TL, Jumbo boy Kudüs hurması 550 TL, Medine hurması ise 385 TL” şeklinde konuştu.

“ÇEŞİDİNE GÖRE 600 LİRA OLANDA VAR”

Bu yıl satışların düşük olması nedeni ile Ramazan coşkusunu yaşayamadıklarını dile getiren Serdal Karataş ise, “Ramazan ayına girmemize artık sayılı günler kaldı. Her yıl Ramazan ayı öncesi işlerimiz yoğun olurdu ama bu yıl yok denecek kadar az. Hurma fiyatları 100 liradan başlıyor 400-450 TL bandında seyrediyor, tabi çeşidine göre 600 lira olan da var. Medine hurması, mebrum 200 lira ile 450 lira arasında değişiyor. Ama hiç talep yok. Şu anda her tarafta bir Ramazan coşkusu var ama biz onu yaşayamıyoruz. Konteyner çarşıda o Ramazanın gelme heyecanını yaşayamıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Esnaflar da fiyatlar bu şekildeyken zincir marketlerde de durum farkı değil. 250 gramlık Medine hurması 99.90 TL, Hudri hurma 59.90 TL.

Hurma fiyatlarının cep yakması nedeni ile vatandaşlar bu yıl iftarını su veya zeytin ile açacağa benziyor.