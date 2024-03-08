08 Mar 2024 - 10:35- Bölge G:

Jandarma ekipleri kadınları unutmadı

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde çalışan kadınların gününü kutladı.

Jandarma ekipleri kadınları unutmadı mask
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde çalışan kadınların gününü kutladı.

Jandarma ekipleri kadınları unutmadı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan kadınların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutlandı. Ayrıca kadınlara trafik güvenliği eğitimi, KADES uygulamasının tanıtımı yapılarak karanfil hediye edilmiş ve bilgilendirici broşür dağıtıldı. Trafik jandarması ekiplerince de trafik uygulamasında da kadın sürücülere karanfil hediye edilerek günleri kutlandı.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Organize Sanayi Bölgesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08 Mar 2024 - 10:35 Elaziğ- Bölge

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