Jandarma ekipleri kadınları unutmadı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde çalışan kadınların gününü kutladı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan kadınların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutlandı. Ayrıca kadınlara trafik güvenliği eğitimi, KADES uygulamasının tanıtımı yapılarak karanfil hediye edilmiş ve bilgilendirici broşür dağıtıldı. Trafik jandarması ekiplerince de trafik uygulamasında da kadın sürücülere karanfil hediye edilerek günleri kutlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.