Kayseri ve Kahramanmaraş bugün dikkat

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne

Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,

Bugün 09.30 ila 11.00 saatleri arasında Melikgazi / Talas ilçesine bağlı Tavlusun, Mevlana mahallelerine,

Bugün 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar, Kumarlı mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Çiğdemtepe, Nefsidoğanlı mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.