Elazığ ve Bingöl bu uyarı size

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hankendi Köyü Dilek Mevkii, Durupınar Köyü Durupınar, Yolçatı Köyü Yolçatı, Çalıca Köyü Haraba Cami Mezra, Kelmahmut Köyü Gülmahmut, Koparuşağı Köyü Koparuşağı, Akçakale Köyü Akçakale, Gözpınar Köyü Gözpınar, Işıkyolu Köyü Işıkyolu, Çalıca Köyü Cansızlar Mezra, Günaçtı Köyü, Gölköy Köyü Gölköy, Gölköy Köyü Cumhuriyet Mezra, Cumhuriyet Mahallesi, Sarılı Köyü Sarılı, Gökçe Köyü Yıldız Mezra, Tohumlu Köyü Tohumlu, Hankendi Köyü Bahçelievler Mevkii, Bağdere Köyü Bağdere, Çalıca Köyü Çalıca, Yalındamlar Köyü Yalındamlar bölgelerine,

“Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Badempınarı Köyü Badempınarı, Şahaplı Köyü Şahaplı, Bölüklü Köyü Bölüklü, Sütlüce Köyü Yenimah Mezra, Hankendi Köyü Yeşilkent Mevkii, Meşeli Köyü Han, Hankendi Köyü Özgürler Mevkii, Aşağıdemirtaş Köyü Güneşli Mezra, Çalıca Köyü Çavuş Mezra, Gökçe Köyü Gökçe, Bulutlu Köyü Bulutlu, Gökçe Köyü Çayırlar, Öksüzuşağı Köyü Kütuşağı Mezra, Gökçe Köyü Yenikonutlar Mezra, Bölüklü Köyü Hacı Ali Mezra, Karaali Köyü, Temürköy Köyü Temürköy, Gülpınar Köyü Sarıtosun, Bölüklü Köyü Resul Kerim Mezra, Bölüklü Köyü Güleç Mezra bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Değirmenbaşı Mahallesi, Kurşunkaya Köyü, Kallar Mahallesi, Fırat Mahallesi, Baraj Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00-15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yedigöze Köyü Yedigöze, Bahçekapı Köyü Bahçekapı, Acıpayam Köyü Acıpayam, Gözebaşı Köyü Yeşilyurt Mezra, Yeşilyurt Mahallesi, Gözebaşı Köyü Gözebaşı, Kavaktepe Köyü Kavaktepe, Dedeyolu Köyü, Dedepınarı Köyü Dedepınarı, Kamışlık Köyü, Gözeli Köyü, Çevrimtaş Köyü Aşağı Mevkii, Kamışlık Köyü Eskiköy Mezra bölgelerine,

Yarın 10.00-15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Günbalı Köyü Molla Hüseyin, Dereboynu Köyü Yukarı Teştek Mezra, Günbalı Köyü, Kavallı Köyü Sekiler, Kavallı Köyü, Mullaali Köyü, Kavallı Köyü Boğaz Mevkii, Gözeli Köyü Simotlar Mezra, Dereboynu Köyü, Gözeli Köyü Bekirgölü Mezra, Gözeli Köyü Eylolar Mezra, Gözeli Köyü Esaflar, Gözeli Köyü Aşağı Çolitır Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kıran Köyü bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.