08 Mar 2024 - 10:04 - Yaşam

Malatya’da 800 yıllık tarihi cami dimdik ayakta

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan İlhanlılar döneminde inşa edildiği bilinen 800 yıllık tarihi Cafer Paşa Cami zamana direniyor. Malatya genelinde tescil edilmiş en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde bulunduran kentin tek Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Arapgir tarihi ve kültürel yapılarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.