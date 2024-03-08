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Malatya’da 800 yıllık tarihi cami dimdik ayakta

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Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan İlhanlılar döneminde inşa edildiği bilinen 800 yıllık tarihi Cafer Paşa Cami zamana direniyor. Malatya genelinde tescil edilmiş en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde bulunduran kentin tek Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Arapgir tarihi ve kültürel yapılarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Malatya’da 800 yıllık tarihi cami dimdik ayakta mask
Malatya’da 800 yıllık tarihi cami dimdik ayakta
Malatya’da 800 yıllık tarihi cami dimdik ayakta
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Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan İlhanlılar döneminde inşa edildiği bilinen 800 yıllık tarihi Cafer Paşa Cami zamana direniyor. Malatya genelinde tescil edilmiş en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde bulunduran kentin tek Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Arapgir tarihi ve kültürel yapılarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Malatya’da 800 yıllık tarihi cami dimdik ayakta

Yüzlerce tescilli kültürel yapının bulunduğu ilçeye bağlı Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan İlhanlılar döneminde inşa edildiği belirtilen 800 yıllık tarihi Cafer Paşa Cami ise zamana direniyor.

Malatya’da 800 yıllık tarihi cami dimdik ayakta

“CAMİ 800 YILI GERİDE BIRAKTI”

Kitabesi yerinden söküldüğü belirlenen tarihi caminin 800 yılı geride bıraktığını kaydeden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,

 “Eskişehir vadisinde kadastro harici taşlık olarak bırakılan birçok eser vardı. Roma'dan sonra kurulan İlhanlılar döneminde Büyük Said bölgeye yerleşerek bir zaviye kuruyor. Dönem içerisinde Cafer Paşa Cami yapılıyor. Cami 800 yılı geride bıraktı. Dönemin Osmanlı sadrazamlarından Cafer Paşa ailenin torunu olarak arazi kaynaklı kaymaların olduğu camide restorasyon çalışmaları yaptırıyor ve bir minare ilave ettiriyor. Burası aslında ilk olarak zaviye şeklinde inşa ediliyor. Büyük bir titizlikle Cafer Paşa Cami'yi restore etmiştir. Arazideki kaymadan kaynaklanan birtakım sıkıntılar var. Bunlar da ikmal inşaatı projesiyle kaynak bekliyor, inşallah kaynak sağlanırsa fore kazık sistemi ile kaymalar da durdurulacak, cami zaten ibadete açık. Ben buradayım diyen cami tam bir kimlik değeri”

diye konuştu.

Malatya’da 800 yıllık tarihi cami dimdik ayaktaMalatya’da 800 yıllık tarihi cami dimdik ayakta
 
Malatya’da 800 yıllık tarihi cami dimdik ayakta
 
Malatya’da 800 yıllık tarihi cami dimdik ayakta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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08 Mar 2024 - 10:04 Malatya- Yaşam

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