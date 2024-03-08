Diyarbakır yarın bu saatlere dikkat

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Topyolu, Batıçanakçı, Çiftlik, Tellikaya, Alipınar, Özdemir, Çarıklı, Yeşildallı, Bağcılar, Fatih, Körhat, Muradiye, Yunus Emre bölgelerine,
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Bagür, Bozyer, Karpuzlu, Yayvantepe, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Çorapa, Ağılköy, Bademli, İsalı, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Esentepe, Şentepe, Karabörk, Ofköy, Çöltepe, Aluç, Çeltikli, Alıncak, Kopuzlu, Babahaki, Ulutürk, Köprüköy, Aşağıdolay, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Mirzabey, Yeni Köy bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Hasköy, Öncülü, Belenli, Çukurbaşı, Aktepe, Kutluk, Başaklı, Yuvacık, Akçomak, Tekkaynak, Karalar, Başalan, İncirtepe, Şekerören, Bölümlü, Kazancı, Sati, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Şükürlü, Beşpınar, Üçtepe bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Petekkaya, Elifuşağı, Haburman, Çukur, Sine, Genceli, Aşağışeyhler, Pınarlı, Kuyu, Kalaç, Akpınar, Köksal, Karakaya, Göktepe, Armutlu, Yayıklı, Korudağ, Kömürcüler, Asmalı, Eskibağ, Bahçe, Atalar, Yeniköy, Yenice, Gökçepelit, İbikkaya, Akbaşak, Camiisuk, Camii Kebir, Polatuşağı, Güneydere, Hoya, Aktaş, Keleşevleri, Karşıyaka, Sağtepe, Oyuklu, Ormançayı, Türkmen, Koçören, Arpadere, Çaybaşı, Balcılar, Seferuşağı, Norşin, Yukarışeyhler, Elmadere, Aydınlı, Deveboynu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak, Gündüz, Baturköy, Üzümlü, Durabeyli bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Yenişehir, Kale, Gündoğuran bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt, Dadaş, İncekavak, Kulaçtepe, Reşik, Kırkkaşık, Gözlü bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Üçkuyu, Karaburçak, Develi, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Tosunlu, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Karayakup, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Gömmetaş, Kolludere, Karacadağ, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Övündüler, Kırkkoyun, Ortaören, Alankoz, Ekince, Sakallı, Karahanköy, Yiğityolu, Oğlaklı, Kırkıncık, Soğansuyu, Kılıçkaya, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Beneklitaş, Karaçevre, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Sevindik, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Yukarıturalı, Abalı, Şenlik, Birlik, Ergin, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Özbek, Merkez Eski, Bağcılar, Merkez Yeni, Başbuğ, Uzunova, Düzce, Koçkar, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Güleç, Dolun, Yaylak, Akbulak, Argün, Karabulak, Konuklu, Özbek, Baloğlu, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Alaca, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Çağlayan bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Kurudere, Bayır, Ağaçkorur, Saltuk, Ağıllı, İnkaya, Karpuzlu, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Temran, Demirli, Güllük, Salkımlı, Taşköprü, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank bölgelerine,
Yarın 11.00-16.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Yenişehir, Selahattin, Çardak, Kızlal, Malabadi, Bacak bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Doğu Çanakçı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika, Dokuzçeltik, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Güvercinlik bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Dökmetaş, Alipınar, Bağıvar, Fetih, Şehitlik, Çaytepe, Büyükkadı, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Dervişhasan, Kumrucak, Karacaören, Fidanlar, Güvendere, Sancar, Tanışık, Dökmetaş bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.