Meteorolojiden Malatya’ya 3 uyarı birden

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, öğle saatlerinde yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Müdürlüğü bölge için şu uyarılarda bulundu:

“Çığ tehlikesi uyarısı: Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Zirai don uyarısı: Bölgemizin yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekmektedir.

Buzlanma ve don uyarısı: Sıfırın altında beklenen asgari (Minimum) sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Cumartesi) saatlerden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Cumartesi) saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu 14 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Cumartesi) saatlerden itibaren aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu 11 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Cumartesi) saatlerden itibaren aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu 10 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Cumartesi) saatlerden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Cumartesi) saatlerden itibaren aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu 13 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Cumartesi) saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu 12 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Cumartesi) saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu 13 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Cumartesi) saatlerden itibaren aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu 11 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Cumartesi) saatlerden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Cumartesi) saatlerden itibaren aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu 11 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Cumartesi) saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu 13 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Cumartesi) saatlerden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Cumartesi) saatlerden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 derece”