Malatya’da saatler süreceği bildirildi

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hasırlar Mahallesi’ne
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar, Doğu, Yağmurlu mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Sarıkız Mahallesi’ne
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Irmaklı, Akova, Güdül mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Alişar, Dilek, Yaka, Mahmutlu, Hatunsuyu, Kemerköprü mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çolakoğlu, Kadıçayırı, Toygar, Adagören, Karakaşçiftliğiköyü, Bahçelievler, İkizce, Yakınca, 1.osb, 2.osb mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğu, Aktepe, Kültür, Büyükçimiş mahalleleri,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Narmikan, Morhamam, Yamaç, Doydum, Meşeli, Bahçeli mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu, Kadıçayırı, Toygar, Adagören, Karakaşçiftliğiköyü, Bahçelievler mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçelerine bağlı Bulgurlu Mahallesi’ne, elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.