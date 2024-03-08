Malatya’da insanlar neden evlerini teslim almıyor?

Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı’nda gazetecilere önemli bilgiler paylaşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kura çekiminden sonra hak sahiplerince herhangi bir yoğunluk yaşanmadığına dikkat çekerek,
“Kura çektik ama insanlar gelmiyor. Binalar hazır. Bir gariplik var. Blok için de çağırdığımızda gelmiyorlar. Ben bir telaş, bir yoğunluk bekliyordum ama beklediğimiz yoğunluk olmadı”
dedi.
“DİĞER İLLERDE DE BENZER DURUMLAR VARMIŞ”
Malatya Valisi Ersin Yazıcı,
“Kura çektik ama insanlar gelmiyor. Binalar hazır. Yazıyorsunuz, çiziyorsunuz ama bir gariplik var. Hatta tedbir aldık, ‘AFAD’a hazırlıklı olun, kuru çekilir, daha sonra insanlar buraya yığılır’ dedim. Böyle bir şey olmadı. Böyle bir yoğunluk olmadı. Blok için de çağırdığımızda gelmiyorlar. Konteynerde kalıp da konut çıkanların sayısını çıkarttık. Şehir dışında olduklarını ifade edenler var. Biz deprem olunca farklı bir şey beklemiştik. Diğer illerde de benzer durumlar varmış. Ben bir telaş, bir yoğunluk bekliyordum ama beklediğimiz yoğunluk olmadı”
şeklinde konuşurken, bunun sebebi merak edildi.
BAKIŞ AÇISI’NDA ELE ALINDI
Malatya’da gündemi belirleyen olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan “Bakış Açısı” programında bu konu ele alındı. Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un yaptığı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu’nun konuk olduğu programda vatandaşların neden anahtarlarını teslim almaya gitmediği yorumlandı.
“ASIL NEDEN EKONOMİK KRİZ”
BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu,
“Bu ülkede bir kriz var, ekonomik kriz var. Biz hep emeklileri söylüyoruz ama ticaret yapanların da ciddi problemleri var. Konteyner kentte olup evi çıkanlar neden gitmiyor? Gittiğinde elektrik faturası ödeyecek, su faturası ödeyecek, doğal gaz faturası ödeyecek, ESEN Kart’tan mahrum olacak, AFAD’ın verdiği bazı yardımlardan mahrum olacak… Diyor ki, bana ev çıkmış ama ben evime gitmek istemiyorum. Sayın Valimizin ‘neden gitmiyorlar?’ sorusunun cevabı bu. İnsanlar ekonomik krizden dolayı ne kadar geç evime gidersem, o kadar masrafım az diye düşünüyor. Biz etrafta bunu görüyoruz. İkizce için söylese belki altyapısı yok, sosyal alanı yok falan diyebiliriz ama bu genel anlamda TOKİ’lerde böyle. Her tarafta böyle. İlçelerdeki TOKİ’lere bile taşınmıyorlar”
diye konuştu.
EŞYA, ALTYAPI, ULAŞIM, OKUL, SOSYAL YAŞAM ALANI…
Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın ise konuya ilişkin,
“Bir nedeni de şu: Şimdi İkizce’ye gitti bu insanlar: Okul yok, altyapısı yapılmamış, kanalizasyonu yapılmamış, ne yapsın insanlar. Artı o eve taşındığı zaman eşya lazım. Çoğunun eşyası gitti, evleri yıkıldı çünkü. Eşya alacak paraları yok. Bunlar da bir masraf. İnsanlar sanki yeniden evlenmiş gibi ev dizecekler. Öyle bir para da yok. Diyelim ki aldılar, evi dizdiler; diyelim ki altyapı da yapıldı; okul yok, sosyal yaşam alanı yok, buraya gelecek otobüs de yok. Ulaşımı sağlayacak ne minibüsü ne otobüsü, hiçbir şeyi yok. Adam buraya nasıl gelecek? Ben şunu da anlamıyorum: Mesela kimlere çıktı halen açıklamadılar. Acaba doğal gazi çektiler mi, ısınma problemi var mı, sıfırdan yeni yapılmış bir eve taşındığınızda bile 4-5 ay sonra doğal gazı çekiliyor. Bence Sayın Valimiz biraz insanları anlasın, insanların ekonomik durumunu anlasın”
sözlerini aktardı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.