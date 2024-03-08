08 Mar 2024 - 00:40 - Gündem

Malatya’da insanlar neden evlerini teslim almıyor?

Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın kura çekiminde kendilerine konut çıkan hak sahiplerinin anahtar teslimi için gelmediklerini söylemesi ve bunun şaşırtıcı olduğunu ifade etmesi gündeme oturdu. Peki, insanlar neden evlerine gidip yerleşmiyor ya da en azından anahtarlarını teslim almıyor? İşte o çok konuşulan sorunun yorumu…