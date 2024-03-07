Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

BUSABAH Medya Grubu 14 Yaşında

BUSABAH Gazetesi, yayın hayatına başladığı 2011 yılından bu yana 14 yıl boyunca Malatya'nın nabzını tutan, güçlü kadrosuyla tarafsızlık, objektiflik ve ilkeli yayıncılık anlayışını sürdüren bir medya kuruluşu olarak yoluna devam ediyor. Değerli okurlarımızın verdiği destekle her geçen gün daha da güçlenen BUSABAH, vatandaşın sesi olma misyonunu ön planda tutarak emin adımlarla ilerliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19498716/busabah-medya-grubu-14-yasinda



Et ile yarışıyor

Malatya’nın en önemli değeri olan kayısının fiyatı neredeyse et ile yarışır hale geldi. Malatya’da bir kilo kırmızı etin fiyatı 430 ile 450 TL bandında ilerlerken bir kilo gün kurusu kayısının fiyatı ise 400 ile 450 ile TL arasında değişiyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19498005/et-ile-yarisiyor

O jeolog Malatya özelinde konuştu! Malatya depremlerden yoruldu!

Malatya’da birçok çalışma yapan ve bölgenin sismik aktivitesini inceleyen deprem bilimci Prof. Dr. Mehmet Önal, yerinde dönüşüm desteğinin günün koşullarına göre artırılması gerektiğine dikkat çekti. “Vatandaşı tekrar tekrar sıkıntıya sokmayalım” diyen Önal, vatandaşın 3 büyük ve 15 binden fazla artçı deprem ile sarsıldığının altını çizdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19498174/o-jeolog-malatya-ozelinde-konustu-malatya-depremlerden-yoruldu

Malatya Valisi Ersin Yazıcı açıkladı Çok garip ama gerçek

“Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı”nda gazetecilere önemli bilgiler paylaşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremlerden sonra başta hırsızlık olmak üzere bazı suç olaylarının yükseldiğine dikkat çekti. Malatya’da 6 aylık süreçte meydana gelen 629 hırsızlık olayından 359 aydınlatıldığını, 433 şüpheliden 174’ünün mahkemelerce tutuklandığını söyledi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19499263/malatya-valisi-ersin-yazici-acikladi-cok-garip-ama-gercek

Malatya’da et fiyatları Ramazan ayında sabit kalacak mı?

Et fiyatının Malatya’da Ramazan ayı boyunca sabit kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, Malatyalı kasaplar Ankara ve İstanbul’da yapılacak olan bu uygulamanın Malatya’yı kapsamayacağını dile getirdiler. Kasap Furkan Karabulut, et fiyatının sabit kalacak gibi durmadığına dikkat çekerek, “Fiyat artışı hiç duracak gibi değil” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19499482/malatyada-et-fiyatlari-ramazan-ayinda-sabit-kalacak-mi



Seçim reklam panoları insan canından daha mı değerli! Görüntüler en işlek kavşaktan!

Yerel Seçimlere sayılı günler kala Malatya genelinde birçok noktaya aday reklam panoları yerleştirildi. Gelişigüzel yerleştirilen ve hemen hemen her bölgede görülen büyük reklam panolarının ise sürücülere zorluk çıkardığı, bazı bölgelerde trafiği tehlikeye soktuğu göze çarptı. Kentin birçok yerindeki benzer görüntüler dikkat çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19499956/secim-reklam-panolari-insan-canindan-daha-mi-degerli-goruntuler-en-islek-kavsaktan



Kadınlar ne bekliyor, erkekler ne diyor? 8 Mart’ın faturası 1000 TL’ye çıkabilir

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Malatya’da da yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanacak. Peki, kadınlar hangi hediyeleri almayı umut istiyor, erkekler ne düşünüyor, esnafların beklentisi nasıl? Bu sorulara “Eşim bana bir şey almaz” şeklinde cevaplayan da var, “Her sene özel hediyeler alırım” diyen de var, “Evin ihtiyacına göre hediye alırım” hesabı yapan da…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19502927/kadinlar-ne-bekliyor-erkekler-ne-diyor-8-martin-faturasi-1000-tlye-cikabilir

Malatya’da hasta istatistikleri o tarihte çakıldı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine yıl boyunca poliklinik muayenesi için başvuran, ameliyat olan, yoğun bakımda ve servislerde yatan vatandaşların sayıları açıklandı. 2023 yılı verilerine göre, Şubat’ta sayılar çakıldı ancak dikkat çeken başka bir ay daha vardı…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19503191/malatyada-hasta-istatistikleri-o-tarihte-cakildi