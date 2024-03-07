İstanbul’da kaç ilçe belediye başkanı Malatyalı?

Yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri adına hareketli günler yaşanıyor. Seçimlerin akıbeti bağlamında en çok merak edilen şehir İstanbul… Peki, İstanbul’da mevcut ilçe belediye başkanları nereli? Kaç belediye başkanı Malatyalı? İşte cevabı…

31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri adına hareketli günler yaşanırken seçimlerin akıbeti bağlamında en çok merak edilen şehir İstanbul.

İSTANBUL’DA MEVCUT İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI NERELİ?

İstanbul’da 8 Trabzonlu, 5 Rizeli, 4 Giresunlu, 3 Erzincanlı, 3 Ardahanlı, 2 İstanbullu, 2 Sakaryalı, 2 Adıyamanlı, 1 Bitlisli, 1 Şanlıurfalı, 1 Çorumlu, Erzurumlu, 1 Tuncelili, 1 Sivaslı, 1 Tokatlı, 1 Ordulu ve 1 Malatyalı ilçe belediye başkanı bulunuyor.

İŞTE MALATYALI İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI

ATAŞEHİR BELEDİYESİ - BATTAL İLGEZDİ

11 Mart 1959 tarihinde Malatya'da doğan Battal İlgezdi, İlkokulu Malatya'da okudu. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan Battal İlgezdi, aile şirketlerinde görev alarak ticaret hayatına atıldı.

Öğrencilik yıllarında katıldığı siyaset yaşamını, 1984 yılında SODEP'de sürdürmeye başladı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katıldı ve yedi yıl İstanbul Ümraniye İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde aktif siyaset yaptı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunda da görev aldı.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi’nden Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak katılan Battal İlgezdi, seçimi kazanarak yeni ilçe olan Ataşehir'in kurucu belediye başkanı oldu.

Ardından 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerini de kazanan Battal İlgezdi, üç dönemdir Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor. Evli olan Battal İlgezdi, Fransızca biliyor.

Bu arada Battal İlgezdi CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu.



BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ - YASİN KARTOĞLU

1977 yılında Küçükçekmece’de doğdu. Ailesi aslen Malatyalıdır. Yasin Kartoğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece’de, yükseköğrenimini ise İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı.

2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2 dönem başkan yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu, Mevlüt Uysal’ın 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 4 Ekim 2017 tarihinde Belediye Meclisi’nce Başakşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ile tekrardan Belediye Başkanı olarak seçilen Kartoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.