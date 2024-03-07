Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 6 şahıs yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda 6 şahıs yakalandı.
Operasyonda 11,40 gram kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. İlk operasyonda tutuklanan 2 şahsın ardından, ikinci operasyonda da 4 şüpheli yakalandı ve 2 şahıs tutuklandı. Toplamda 38,6 gram metamfetamin, 1,56 gram esrar, 1,14 gram eroin, 4 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 10 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.