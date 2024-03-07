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Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 6 şahıs yakalandı

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda 6 şahıs yakalandı.

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 6 şahıs yakalandı mask
Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 6 şahıs yakalandı
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda 6 şahıs yakalandı.

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 6 şahıs yakalandı

Operasyonda 11,40 gram kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. İlk operasyonda tutuklanan 2 şahsın ardından, ikinci operasyonda da 4 şüpheli yakalandı ve 2 şahıs tutuklandı. Toplamda 38,6 gram metamfetamin, 1,56 gram esrar, 1,14 gram eroin, 4 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 10 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 6 şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Mar 2024 - 22:55 - Gündem

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