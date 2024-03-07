KADEM’den “Dünyanın yükünü omuzlarında taşıyan kadınlara”

Kurulduğu 8 Mart 2013 tarihine dikkat çeken KADEM, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde en zor şartlarda bile yılmayan, pes etmeyen, hayata ve umuda sıkı sıkıya sarılan, mücadele eden kadınların gücüne ve azmine dikkat çekiyor.

Deprem, savaş, göç gibi olağanüstü durumlarda; kıtlık, açlık, kuraklık, yoksulluk, hastalık gibi zorluklar karşısında hayatın yükünü en fazla kadınlar omuzluyor. Engelli çocuğu olan, evde bakıma muhtaç yaşlısı bulunan, kıtlık, yoksulluk demeden çocuklarını doyuran, en ağır şartlarda çalışan kadınların hayat mücadelesi daha da zorlu oluyor.

KADEM bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde en zor şartlarda bile yılmayan, pes etmeyen, hayata ve umuda sıkı sıkıya sarılan, mücadele eden kadınların gücüne ve azmine dikkat çekiyor.

“Dünyanın Yükünü Taşıyan Kadınların Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun!” mesajıyla hazırlanan video ile kadınların yüzlerine, yaşadıklarına ve duygularına odaklanılıyor. Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlanan video sosyal medya ve outdoor mecralarda gösterilecek.

11 yıldır “Varoluşta Eşitlik, Sorumlulukta Adalet” ilkesiyle kadın hakları savunuculuğu yapan KADEM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bugüne kadar pek çok kampanyaya imza attı.

KADEM; 2018 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Bildirisini, 2021 yılının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, “Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi”ni yayınladı. Bildirge ile kadının “Akıl, ruh ve beden bütünlüğü dokunulmazdır” ilkesinden hareketle, hak ve adalet iddiasındaki tüm kişi ve kurumları, bu ilkelerin koruyucusu ve uygulayıcısı olmaya davet etti.

2023 yılında Dünya Kadınlar Günü’nde KADEM deprem bölgesindeydi. Depremin 3. haftasından itibaren bölgede faaliyete geçen KADEM Kadın Destek Merkezlerindeki psiko-eğitimler ve grup çalışmaları ile şimdiye kadar 6 bine yakın kadına ulaşıldı.

KADEM ayrıca kongreler, zirveler ve çalıştaylar düzenleyerek kadınların yaşadığı sorunlara çözümler arıyor ve her alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: BÜLTEN