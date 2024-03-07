Malatya’da hasta istatistikleri o tarihte çakıldı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine yıl boyunca poliklinik muayenesi için başvuran, ameliyat olan, yoğun bakımda ve servislerde yatan vatandaşların sayıları açıklandı. 2023 yılı verilerine göre, Şubat’ta sayılar çakıldı ancak dikkat çeken başka bir ay daha vardı…
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 1.238 yataklı ana bina, 217 yataklı Onkoloji Hastanesi ve 152 yataklı Karaciğer Nakli Hastanesi olmak üzere birbirine birleşik üç ana binada 187.000 metrekare kapalı alanda; 15 branşta 316’sı yoğun bakım olmak üzere toplam 1.607 hasta yatağına sahip durumda. Hastane 41 branşta 114 poliklinik odası ve modern tıp teknolojisi ile donatılmış 39 ameliyathane odası ile dışa bağımlı olmadan üçüncü basamak sağlık hizmeti veriyor.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine yıl boyunca poliklinik muayenesi için başvuran, ameliyat olan, yoğun bakımda yatan ve servislerde yatan hasta hizmeti alan vatandaşların sayıları açıklandı.
POLİKLİNİK BAŞVURU SAYILARI
Buna göre, 2023 yılı poliklinik başvuru sayıları şu şekildeydi:
Ocak 77.672
Şubat 17.735
Mart 21.179
Nisan 27.145
Mayıs 47.430
Haziran 45.266
Temmuz 63.360
Ağustos 59.896
Eylül 60.698
Ekim 63.046
Kasım 64.213
Aralık 65.766
Toplam: 613.406
AMELİYAT SAYILARI
2023 yılı ameliyat sayıları ise şu şekildeydi:
Ocak 5.324
Şubat 1.368
Mart 1.308
Nisan 1.250
Mayıs 2.872
Haziran 3.015
Temmuz 4.692
Ağustos 4.289
Eylül 4.528
Ekim 5.666
Kasım 5.813
Aralık 5.507
Toplam: 45.632
YOĞUN BAKIM HASTA SAYILARI
2023 yılı yoğun bakım hasta sayıları şu şekildeydi:
Ocak 1.013
Şubat 639
Mart 724
Nisan 699
Mayıs 843
Haziran 801
Temmuz 987
Ağustos 942
Eylül 699
Ekim 692
Kasım 760
Aralık 741
Toplam: 9.540
YATAN HASTA SAYILARI
2023 yılı yatan hasta sayıları da şöyleydi:
Ocak 6.471
Şubat 1.742
Mart 1.135
Nisan 1.995
Mayıs 3.546
Haziran 4.066
Temmuz 5.700
Ağustos 5.961
Eylül 5.627
Ekim 5.774
Kasım 5.589
Aralık 5.552
Toplam: 53.158
ŞUBAT DEĞİL, MART’TA DAHA FAZLA DÜŞÜŞ OLDU
Bu veriler incelendiğinde Asrın Felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin hasta sayılarını etkilediği görüldü. Ancak özellikle depremin yaşandığı Şubat ayından ziyade Mart ayında genel anlamda daha fazla düşüş olduğu göze çarptı. Poliklinik sayıları deprem ayında doğal olarak düştü ancak Mart ayında çok da fazla yükselişin olmadığı görüldü. Ameliyat sayıları ise 5 binlerden düştü. Şubat ayında, mart ayında olduğundan daha fazla ameliyat yapıldı. Bunun doğal olarak depremzedelere bağlı bir gelişme olduğu düşünülüyor. Diğer sayılarda da benzer değişimlerin olduğu gözlemlendi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.