Malatya’da hasta istatistikleri o tarihte çakıldı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine yıl boyunca poliklinik muayenesi için başvuran, ameliyat olan, yoğun bakımda ve servislerde yatan vatandaşların sayıları açıklandı. 2023 yılı verilerine göre, Şubat’ta sayılar çakıldı ancak dikkat çeken başka bir ay daha vardı…

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 1.238 yataklı ana bina, 217 yataklı Onkoloji Hastanesi ve 152 yataklı Karaciğer Nakli Hastanesi olmak üzere birbirine birleşik üç ana binada 187.000 metrekare kapalı alanda; 15 branşta 316’sı yoğun bakım olmak üzere toplam 1.607 hasta yatağına sahip durumda. Hastane 41 branşta 114 poliklinik odası ve modern tıp teknolojisi ile donatılmış 39 ameliyathane odası ile dışa bağımlı olmadan üçüncü basamak sağlık hizmeti veriyor.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine yıl boyunca poliklinik muayenesi için başvuran, ameliyat olan, yoğun bakımda yatan ve servislerde yatan hasta hizmeti alan vatandaşların sayıları açıklandı.

POLİKLİNİK BAŞVURU SAYILARI

Buna göre, 2023 yılı poliklinik başvuru sayıları şu şekildeydi:

Ocak 77.672

Şubat 17.735

Mart 21.179

Nisan 27.145

Mayıs 47.430

Haziran 45.266

Temmuz 63.360

Ağustos 59.896

Eylül 60.698

Ekim 63.046

Kasım 64.213

Aralık 65.766

Toplam: 613.406

AMELİYAT SAYILARI

2023 yılı ameliyat sayıları ise şu şekildeydi:

Ocak 5.324

Şubat 1.368

Mart 1.308

Nisan 1.250

Mayıs 2.872

Haziran 3.015

Temmuz 4.692

Ağustos 4.289

Eylül 4.528

Ekim 5.666

Kasım 5.813

Aralık 5.507

Toplam: 45.632

YOĞUN BAKIM HASTA SAYILARI

2023 yılı yoğun bakım hasta sayıları şu şekildeydi:

Ocak 1.013

Şubat 639

Mart 724

Nisan 699

Mayıs 843

Haziran 801

Temmuz 987

Ağustos 942

Eylül 699

Ekim 692

Kasım 760

Aralık 741

Toplam: 9.540

YATAN HASTA SAYILARI

2023 yılı yatan hasta sayıları da şöyleydi:

Ocak 6.471

Şubat 1.742

Mart 1.135

Nisan 1.995

Mayıs 3.546

Haziran 4.066

Temmuz 5.700

Ağustos 5.961

Eylül 5.627

Ekim 5.774

Kasım 5.589

Aralık 5.552

Toplam: 53.158

ŞUBAT DEĞİL, MART’TA DAHA FAZLA DÜŞÜŞ OLDU

Bu veriler incelendiğinde Asrın Felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin hasta sayılarını etkilediği görüldü. Ancak özellikle depremin yaşandığı Şubat ayından ziyade Mart ayında genel anlamda daha fazla düşüş olduğu göze çarptı. Poliklinik sayıları deprem ayında doğal olarak düştü ancak Mart ayında çok da fazla yükselişin olmadığı görüldü. Ameliyat sayıları ise 5 binlerden düştü. Şubat ayında, mart ayında olduğundan daha fazla ameliyat yapıldı. Bunun doğal olarak depremzedelere bağlı bir gelişme olduğu düşünülüyor. Diğer sayılarda da benzer değişimlerin olduğu gözlemlendi.