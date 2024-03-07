Kaçakçılık operasyonunda 2 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ile 2 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve suçlunun tespit edilerek yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, belirlenen 3 adese operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 bin 570 paket gümrük kaçağı, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet av tüfeği ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.