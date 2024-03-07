- Gündem

Kaçakçılık operasyonunda 2 gözaltı

ABONE OL Google News Sayfamız

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ile 2 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık operasyonunda 2 gözaltı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ile 2 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık operasyonunda 2 gözaltı

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve suçlunun tespit edilerek yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, belirlenen 3 adese operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 bin 570 paket gümrük kaçağı, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet av tüfeği ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Şanlıurfa, Viranşehir, gümrük kaçağı, Şüpheli, gözaltı, Tutuklama, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü, operasyon

07 Mar 2024 - 21:56 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL