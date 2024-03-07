Yakıt tankeri kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir yakıt tankeri önce karşı şeride ardından da İlçe Jandarma Komutanlığı bahçe duvarına çarptı.

Kazada, Mehmet Aktaş hayatını kaybederken, E.Ş. ve S.K. isimli iki kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı