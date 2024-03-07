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Yakıt tankeri kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir yakıt tankeri önce karşı şeride ardından da İlçe Jandarma Komutanlığı bahçe duvarına çarptı.

Yakıt tankeri kazası: 1 ölü, 2 yaralı mask
Yakıt tankeri kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Yakıt tankeri kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir yakıt tankeri önce karşı şeride ardından da İlçe Jandarma Komutanlığı bahçe duvarına çarptı.

Yakıt tankeri kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada, Mehmet Aktaş hayatını kaybederken, E.Ş. ve S.K. isimli iki kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yakıt tankeri kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Mar 2024 - 21:52 - Gündem

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