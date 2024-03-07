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Şanlıurfa'da şimşekler geceyi aydınlattı

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yıldırımın yere düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da şimşekler geceyi aydınlattı mask
Şanlıurfa'da şimşekler geceyi aydınlattı
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yıldırımın yere düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da şimşekler geceyi aydınlattı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, bağlı kırsal Mahallelerde gece başlayan aşırı yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte art arda çakan şimşekler vatandaşlara korkulu anlar yaşatırken, bir yıldırımın yere düşme anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da şimşekler geceyi aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Şanlıurfa, Siverek, Yıldırım, Yağış, şişek

07 Mar 2024 - 21:44 - Gündem

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