Kadınlar ne bekliyor, erkekler ne diyor? 8 Mart’ın faturası 1000 TL’ye çıkabilir

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Malatya’da da yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanacak. Peki, kadınlar hangi hediyeleri almayı umut istiyor, erkekler ne düşünüyor, esnafların beklentisi nasıl? Bu sorulara “Eşim bana bir şey almaz” şeklinde cevaplayan da var, “Her sene özel hediyeler alırım” diyen de var, “Evin ihtiyacına göre hediye alırım” hesabı yapan da…

Dünyanın dört bir yanında her yıl kadınların en özel hissettirildiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Mart ayının gelmesiyle dikkat çeken başlıklar altında yerini aldı. Deprem bölgesi olan Malatya’da hazırlıklara başlayan çiçekçi esnafları satıştan yana beklentiye girerken beylerin eşlerine alacağı hediyelerin neler olacağı merak konusu oldu.

Dünyanın her köşesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde her yıl kadınları özel hissettirmek adına çalışmalar yapılırken, deprem bölgesi olan Malatya’da çiçek ve hediyelik satan esnaflar bekledikleri ilgiyi göreceklerinden umutlu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çiçek ve hediye satışı yaptığını söyleyen Hamza Türkmen,

“Çiçek dükkanımıza malzeme olarak sadece karanfil getirttik. Aynı zamanda teraryum ve ayıcık çeşitlerinde de hediye satışımız var”

dedi.

“EN ÇOK SATIŞI YAPILAN ÜRÜN GÜL”

Türkmen, Kadınlar Günü’nde çiçek satışlarında artma beklediğini söyleyerek,

“Toplu çiçek alımında Karanfilin tanesini 25 TL’ye satıyoruz. Kadınların en çok sevdiği çiçekler arasında bulunan gül hem 75 TL’ye hem de 100 TL’ye satılıyor. 8 Mart’ta en çok satışı yapılan çiçek gül ve saksı çiçeklerimiz oluyor. Sevgililer Günü’nde yapılan satışlar beklentimizi karşılamadı. Kadınlar Günü’nde Allah’tan bir şey olmazsa satışlarımızda yoğunluk bekliyoruz”

sözlerine yer verdi.

HEDİYELİKLER 1000 TL’YE KADAR YÜKSELDİ

Türkmen,

“Kadınlar Günü’ne özel en çok alınan çiçek çeşidi karanfildir. Hediyelikler arasında teraryum ve ayıcıkların fiyatları 300-500 TL arasında değişiyor. Bazı hediyeliklerimiz 1000 TL’ye kadar yükselmektedir. Malzemelerin bize geliş fiyatından memnun değiliz”

şeklinde konuştu.

ERKEKLER, EŞLERİNE NE HEDİYE ALACAK?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde eşine bir farklılık yapmak istediğini söyleyen Osman Yanardağ,

“Eşime şimdiye kadar bir hediye almadım. Kırmızı rengiyle açelya çiçeğini alarak farklılık yapmak isterdim. Çünkü çiçekten başka bir şey alınmaz”

ifadesini kullandı.

HEDİYENİN YERİNİ EV İHTİYAÇLARI ALIYOR

Kadınlar Günü’nde eşine hediye olarak evin ihtiyaçlarını alma taraftarı olan Ergül Avcu

“Düşünürüm evinde bir ihtiyacı varsa özellikle mutfakta kullanacağı ya da kendinin bir ihtiyacı varsa alırım. Eğer bunlara ihtiyacı yoksa çiçek alırım. Atatürk çiçeği kırmızı renginde olmasını sevdiğim için genelde onu alırdım”

şeklinde konuştu.

EŞİNDEN BİR BEKLENTİSİ OLMAYAN DA VAR

Sultan Yavaşoğlu ise Kadınlar Günü’nde eşinden bir beklentisi olmadığını söyleyerek,

“Eşimden herhangi bir hediye beklemiyorum. Çünkü pek hediye alan biri değil. Eğer hediye alacağını bilsem çiçek olarak gül almasını isterdim”

şeklinde belirtti.

BİRBİRLERİNİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKAN DA VAR

Çiçek olarak gülden hoşlandığını belirten Sevim Sarıtaş,

“Eşim bana Sevgililer Günü’nde hediye olarak yüzük aldı ve Kadınlar Günü’nde çiçek alır. Çünkü açan gülleri seviyorum. Bugün de 2 adet bilezik aldı. Eşi Zafer Sarıtaş da, “Kırmızı gül ve sarı gül seviyor. Bahçemizde çok fazla gül var, eşim kokusunu çok sever. Çok seviyoruz ve ömür boyu birbirimizden yanayız”

şeklinde konuştular.

EŞİNDEN UZAKTA OLAN DA VAR

Kadınlar Günü’nde eşine hediye almak istediğini söyleyen Avni Yaman, “Eşimin moralini düzeltmek için hediye olarak kıyafet almak isterdim.

Başka bir vatandaş Ali Kaya ise,

“Eşim burada yok ama olsaydı çiçek olarak gül alırdım. Eşimin sevdiği bir şey yok”

dedi.