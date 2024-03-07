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2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask
2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan A.M., idaresindeki 02 HT 269 plakalı otomobil ile Ö.T., idaresindeki 42 AEC 215 plakalı otomobil, Yukarı Çöplü köyü girişinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü A.M., ile yolcu olarak bulunan Ö.B.Y ile M.E., yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, Gölbaşı, Otomobil, yaralı, kaza, trafik kazası, Yukarı Çöplü köyü, soruşturma

07 Mar 2024 - 21:00 - Asayiş

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