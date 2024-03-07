2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan A.M., idaresindeki 02 HT 269 plakalı otomobil ile Ö.T., idaresindeki 42 AEC 215 plakalı otomobil, Yukarı Çöplü köyü girişinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü A.M., ile yolcu olarak bulunan Ö.B.Y ile M.E., yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.