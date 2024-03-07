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Sivasspor'da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti mask
Sivasspor'da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti
Sivasspor'da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise iki grup halinde taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor'da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trendyol Süper Lig, Corendon Alanyaspor, sivasspor, antrenman, maç, hazırlık, Bülent Uygun

07 Mar 2024 - 20:47 - Spor

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