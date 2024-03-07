"İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirme artıyor: 2024'ün ilk iki ayında yüzde 41 artış"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından İŞKUR'un işe yerleştirme verilerini paylaştı.

Bakan Işıkhan'a göre, 2024'ün ilk iki ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen vatandaşların sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttı. Bu dönemde İŞKUR vasıtasıyla 208 bine yakın kişi istihdama katıldı. Bakan Işıkhan, işe yerleştirme oranlarında kadın sayısında da yüzde 46 artış olduğunu belirtirken, iş ve meslek danışmanlığı kapsamında yapılan bireysel görüşmelerin geçen yıla göre yüzde 24 arttığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı