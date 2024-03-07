Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

Bitlis'in Mutki İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Mutki Anaokulu öğrencilerine yönelik uygulamalı trafik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Polisler tarafından öğrencilere polislik mesleği tanıtımı yapılarak, trafik kuralları, güvenli oyun alanları ve genel güvenlik konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Eğitim sonrasında öğrencilere araçlara binerken bayraklar dağıtıldı. Bu etkinlikle öğrencilere trafik güvenliği konusunda önemli bilgiler aktarılırken, polislerle etkileşimleri artırılmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı