Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

Bitlis'in Mutki İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Mutki Anaokulu öğrencilerine yönelik uygulamalı trafik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.
Polisler tarafından öğrencilere polislik mesleği tanıtımı yapılarak, trafik kuralları, güvenli oyun alanları ve genel güvenlik konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Eğitim sonrasında öğrencilere araçlara binerken bayraklar dağıtıldı. Bu etkinlikle öğrencilere trafik güvenliği konusunda önemli bilgiler aktarılırken, polislerle etkileşimleri artırılmış oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.