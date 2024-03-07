- Eğitim

Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Bitlis'in Mutki İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Mutki Anaokulu öğrencilerine yönelik uygulamalı trafik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi mask
Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi
Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bitlis'in Mutki İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Mutki Anaokulu öğrencilerine yönelik uygulamalı trafik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

Polisler tarafından öğrencilere polislik mesleği tanıtımı yapılarak, trafik kuralları, güvenli oyun alanları ve genel güvenlik konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Eğitim sonrasında öğrencilere araçlara binerken bayraklar dağıtıldı. Bu etkinlikle öğrencilere trafik güvenliği konusunda önemli bilgiler aktarılırken, polislerle etkileşimleri artırılmış oldu.

Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Bitlis, Mutki İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik ekipleri, Mutki Anaokulu, Öğrenci, Eğitim, uygulamalı trafik bilgilendirme eğitimi, trafik kuralları

07 Mar 2024 - 20:24 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL