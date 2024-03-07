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Dünya Snowcross şampiyonası ve KışFEST bir arada

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Bu hafta sonu Erciyes Kayak Merkezi, heyecan dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Dünya Snowcross şampiyonası ve KışFEST bir arada mask
Dünya Snowcross şampiyonası ve KışFEST bir arada
Dünya Snowcross şampiyonası ve KışFEST bir arada
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Bu hafta sonu Erciyes Kayak Merkezi, heyecan dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Dünya Snowcross şampiyonası ve KışFEST bir arada

İlk kez Türkiye'de gerçekleşecek olan Dünya Snowcross Şampiyonası, 9-10 Mart tarihlerinde Kayseri'de düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek olan şampiyonada dünya şampiyonları, Türkiye'nin motokros şampiyonlarıyla bir araya gelecek.

Dünya Snowcross şampiyonası ve KışFEST bir arada

Aynı zamanda Erciyes'te düzenlenecek olan KışFest ise 8-10 Mart tarihlerinde yüzbinlerce kişiyi ağırlayacak. Festival kapsamında ünlü sanatçılar konserler verecek ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, Erciyes Cup'ta Türk yetenekler yarışacak ve ATV ile Motosnow kategorilerinde mücadele edecek. Bu heyecan verici etkinlikler, kar dolu bir hafta sonuna damgasını vuracak.

Dünya Snowcross şampiyonası ve KışFEST bir arada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Erciyes Kayak Merkezi, etkinlik, Türkiye, Dünya Snowcross Şampiyonası, KışFest, konser

07 Mar 2024 - 20:18 - Gündem

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