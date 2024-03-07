Dünya Snowcross şampiyonası ve KışFEST bir arada

Bu hafta sonu Erciyes Kayak Merkezi, heyecan dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak.
İlk kez Türkiye'de gerçekleşecek olan Dünya Snowcross Şampiyonası, 9-10 Mart tarihlerinde Kayseri'de düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek olan şampiyonada dünya şampiyonları, Türkiye'nin motokros şampiyonlarıyla bir araya gelecek.
Aynı zamanda Erciyes'te düzenlenecek olan KışFest ise 8-10 Mart tarihlerinde yüzbinlerce kişiyi ağırlayacak. Festival kapsamında ünlü sanatçılar konserler verecek ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, Erciyes Cup'ta Türk yetenekler yarışacak ve ATV ile Motosnow kategorilerinde mücadele edecek. Bu heyecan verici etkinlikler, kar dolu bir hafta sonuna damgasını vuracak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.