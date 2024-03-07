'Forex çetesi' çökertildi

Kırşehir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırşehir merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Sahte sosyal medya ve web siteleri üzerinden 'yatırım kazancı' vaadiyle yapılan 'Ben kazandım, siz de kazanmak ister misiniz?' içerikli metinlerle sahte banka dekontları paylaşan, mağdurlarını sahte Forex sitelerine yönlendirerek milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı belirlenen çete çökertildi. 9 kişiye yönelik Mersin, Yalova, Batman'da yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.D., A.K., M.M., M.A.A., M.Y. ve S.B. tutuklandı.
Adliyeye çıkarılan H.K., V.S. ve Ş.O. hakkında ise adli kontrol şartları uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.