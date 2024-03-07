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'Forex çetesi' çökertildi

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Kırşehir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırşehir merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

'Forex çetesi' çökertildi mask
'Forex çetesi' çökertildi
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Kırşehir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırşehir merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

'Forex çetesi' çökertildi

Sahte sosyal medya ve web siteleri üzerinden 'yatırım kazancı' vaadiyle yapılan 'Ben kazandım, siz de kazanmak ister misiniz?' içerikli metinlerle sahte banka dekontları paylaşan, mağdurlarını sahte Forex sitelerine yönlendirerek milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı belirlenen çete çökertildi. 9 kişiye yönelik Mersin, Yalova, Batman'da yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.D., A.K., M.M., M.A.A., M.Y. ve S.B. tutuklandı.
Adliyeye çıkarılan H.K., V.S. ve Ş.O. hakkında ise adli kontrol şartları uygulandı.

'Forex çetesi' çökertildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Mar 2024 - 20:12 - Gündem

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