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Mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı

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Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 38 araç mahsur kaldı.

Mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı mask
Mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı
Mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı
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Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 38 araç mahsur kaldı.

Mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı

Karayolları ekipleri tarafından yapılan 4 saatlik çalışma sonucunda, 60 kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Ekip Şefi İdris Karakan, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle yolun ulaşıma kapandığını belirtirken, mahsur kalan vatandaşlar da Karayolları ekiplerine teşekkür etti.

Mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Muş, Hasköy, Bitlis, Mutki, kara yolu, kar yağışı, tipi, mahsur

07 Mar 2024 - 20:09 - Gündem

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