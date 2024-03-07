Mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 38 araç mahsur kaldı.

Karayolları ekipleri tarafından yapılan 4 saatlik çalışma sonucunda, 60 kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Ekip Şefi İdris Karakan, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle yolun ulaşıma kapandığını belirtirken, mahsur kalan vatandaşlar da Karayolları ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı