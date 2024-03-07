Şırnak-Siirt yolunda minibüs kazası: 1 yaralı

Şırnak-Siirt kara yolunda Yeniaslanbaşar köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Reşit Baykan yönetimindeki yolcu minibüsü, kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkarak yoldan çıktı.

Kazada araç içerisinde bulunan 1 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ve jandarma ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak yaralı Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı