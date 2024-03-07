Şırnak-Siirt yolunda minibüs kazası: 1 yaralı

Şırnak-Siirt kara yolunda Yeniaslanbaşar köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Reşit Baykan yönetimindeki yolcu minibüsü, kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkarak yoldan çıktı.
Kazada araç içerisinde bulunan 1 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ve jandarma ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak yaralı Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.