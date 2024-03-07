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Şırnak-Siirt yolunda minibüs kazası: 1 yaralı

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Şırnak-Siirt kara yolunda Yeniaslanbaşar köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Reşit Baykan yönetimindeki yolcu minibüsü, kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkarak yoldan çıktı.

Şırnak-Siirt yolunda minibüs kazası: 1 yaralı mask
Şırnak-Siirt yolunda minibüs kazası: 1 yaralı
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Şırnak-Siirt kara yolunda Yeniaslanbaşar köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Reşit Baykan yönetimindeki yolcu minibüsü, kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkarak yoldan çıktı.

Şırnak-Siirt yolunda minibüs kazası: 1 yaralı

Kazada araç içerisinde bulunan 1 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ve jandarma ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak yaralı Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak-Siirt yolunda minibüs kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Şırnak-Siirt kara yolu, Yeniaslanbaşar köyü, trafik kazası, kaza, yaralı, yolcu minibüsü

07 Mar 2024 - 19:41 - Gündem

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