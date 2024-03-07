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Kavşakta iki nakliye kamyonu çarpıştı: Bir kişi yaralandı

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Sivas'ta Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde yaşanan trafik kazasında, A.K. yönetimindeki nakliye kamyonu ile M.K. tarafından kullanılan nakliye kamyonu kavşakta çarpıştı.

Kavşakta iki nakliye kamyonu çarpıştı: Bir kişi yaralandı mask
Kavşakta iki nakliye kamyonu çarpıştı: Bir kişi yaralandı
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Sivas'ta Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde yaşanan trafik kazasında, A.K. yönetimindeki nakliye kamyonu ile M.K. tarafından kullanılan nakliye kamyonu kavşakta çarpıştı.

Kavşakta iki nakliye kamyonu çarpıştı: Bir kişi yaralandı

Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrildi ve içerisinde bulunan B.K. isimli kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından kamyondan çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kavşakta iki nakliye kamyonu çarpıştı: Bir kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Sivas, kaza, trafik kazası, nakliye komyonu, yaralı, kamyon

07 Mar 2024 - 19:35 - Gündem

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