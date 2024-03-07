Kavşakta iki nakliye kamyonu çarpıştı: Bir kişi yaralandı

Sivas'ta Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde yaşanan trafik kazasında, A.K. yönetimindeki nakliye kamyonu ile M.K. tarafından kullanılan nakliye kamyonu kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrildi ve içerisinde bulunan B.K. isimli kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından kamyondan çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.