Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Erdemli Atış Poligonu’nda Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktik çalışması ve çift kale maç ile tamamladı.

Hatayspor, pazar günü saat 13.30’da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı