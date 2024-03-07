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Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü mask
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Erdemli Atış Poligonu’nda Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktik çalışması ve çift kale maç ile tamamladı.
Hatayspor, pazar günü saat 13.30’da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Mar 2024 - 19:27 - Spor

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