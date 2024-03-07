Kumluca'da hortum felaketi: 265 dönüm alan zarar gördü

Salı günü Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum felaketi, 265 dönüm alanda 111 üreticiyi etkiledi.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir'in verdiği bilgiye göre, toplam 10 mahallede etkili olan hortum, özellikle çiftçilerin seralarını ve tarım alanlarını büyük ölçüde zarara uğrattı. Hortumun yırttığı plastik örtülerin yerine yenilerini örtmek için çiftçiler işçi bulmakta zorlanıyorlar.

Üretici Recep Özkan, yaşanan durumu şu sözlerle ifade etti:

"Artık komşuluk hatırı bitmiş, her şey para olmuş. Hortum nedeniyle yırtılan plastik örtülerimizin yerine yenilerini örttürmek için işçi ekibi bulamıyoruz. Eskiden komşular arasında yardımlaşma vardı, şimdi o yok. Sıra ile seralarımızın üstünü plastik örtü ile kaplatacağız. Kimse kimseye yardım etmiyor artık."

Sera sahibi Ramazan Atıcıoğlu da yaşadıkları durumu şöyle aktardı:

"İki gün önce yaşanan fırtınadan zarar gördük. Yaklaşık 12 - 13 dönüm seramız yıkıldı. Tamir etmeye çalışıyoruz ama nafile. Bu seramız 2 dönüm bir yer. Buranın bir dönümü gitti. Bu sezon bizim için bitti artık. İnşallah devletimiz bize yardım eder."

Üretici Veysel Devecioğlu ise TARSİM sigortası güncelleme sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti:

"Seralarımızın Mart ayının sonuna kadar TARSİM sigortası vardı. Birinci ürünümüz sigortalıydı. İkinci ürünümüz güncellenmediği için hak talep edemiyoruz. Başka geçim kaynağımız yok, ortada kaldık."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı