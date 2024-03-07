Kaçak yollarla getirilen 3 kilo külçe altın ele geçirildi

Amasya'da polis ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyon sonucunda, kaçak yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan kayıt dışı 3 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Arı'nın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, operasyonun detayları paylaşıldı. Operasyon kapsamında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, Barış D. adlı şahsın kıyafetlerinin içine zula olarak gizlenmiş şekilde 6 adet külçe altın bulundu. Altınlara el konulurken, şüpheli Barış D. adli makamlara sevk edildi. Amasya Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla illegal faaliyetlere karşı kararlı bir tutum sergilemeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı