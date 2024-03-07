16 yaşındaki çocuğu öldüren şüpheli tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan trajik olayda, 16 yaşındaki Şaban S., kamelyada otururken ansızın pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla kaçan şüpheli, cinayetin faili olarak yakalandı. Adli süreçte ifadesi alınan şüpheli, Şaban S. ile aralarında geçen bir kavgadan bir hafta sonra cinayeti işlediğini itiraf etti. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli, adalet önünde hesap verecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı