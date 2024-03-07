- Gündem

16 yaşındaki çocuğu öldüren şüpheli tutuklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan trajik olayda, 16 yaşındaki Şaban S., kamelyada otururken ansızın pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

16 yaşındaki çocuğu öldüren şüpheli tutuklandı mask
16 yaşındaki çocuğu öldüren şüpheli tutuklandı
16 yaşındaki çocuğu öldüren şüpheli tutuklandı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan trajik olayda, 16 yaşındaki Şaban S., kamelyada otururken ansızın pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

16 yaşındaki çocuğu öldüren şüpheli tutuklandı

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla kaçan şüpheli, cinayetin faili olarak yakalandı. Adli süreçte ifadesi alınan şüpheli, Şaban S. ile aralarında geçen bir kavgadan bir hafta sonra cinayeti işlediğini itiraf etti. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli, adalet önünde hesap verecek.

16 yaşındaki çocuğu öldüren şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kayseri, Melikgazi, Şüpheli, kamelya, vefat, park, Cinayet, kavga, Tutuklama

07 Mar 2024 - 19:11 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL